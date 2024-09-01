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雄中開學奇景！高一新生拖行李箱報到 校友曝原因：不然手會廢掉

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄中學校園示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高雄中學校園示意圖。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

8月30日為國小、國中、高中的開學日，學生們結束長達兩個月的暑假，收心返回學校上課。有民眾發現，高雄市立高雄高級中學的新生們，個個都拖著一個行李箱上學，奇妙畫面引發路人好奇。對此，有過來人出面解釋，學生於返校日當天領書，由於書本超級多，因此才會帶行李箱去裝。

一名網友在Threads上發布一則影片，只見在高雄中學校園裡，一群學生背著雙肩背包，人人手拖一個行李箱，宛如機場看到的旅客出入境畫面，不知情人士會誤以為學生還沒開學就先參加畢業旅行。不少網友好奇詢問「要去哪裡啊？為什麼大家都拖著行李箱？」、「什麼活動啊？」、「住宿嗎」、「我很想知道，到底裝了些啥？」

對此，有過來人出面解答，「沒有要去哪裡，只是返校日領書，他們的書超多的，所以用行李箱裝，不然提到手會很痛」、「新生訓練領課本回家而已」、「還是有不少勇者拿著袋子挑戰」、「用手拿到廢掉」、「哈！我兒子三年前也是這樣，今年上台大了，祝各位開心學習」。

另外有校友透露，拖行李箱是「學長傳承的經驗」、「搬回家再搬回學校，我聽說這屆高一教室有櫃子欸」、「現在高中生有這麼多東西要帶？88開頭的校友表示疑惑」。同時也有網友吐槽，「高雄的另一個機場」、「路上輪子噴了三個」、「笑死…那個地板有夠難拉」、「這些行李應該都上不了飛機」。

根據中時新聞網報導，學生受訪指出，雄中的學長們都會提醒新生，開學第一天一定要帶行李箱，因為總共有57本課本要領，重量至少超過15公斤，「若只有背書包保證會搬到死」。校方表示，雖然教室有置物櫃，但因為校園是開放空間，擔心教材會被有心人士偷走，因此要求學生把課本帶回家。

行李箱 雄中

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