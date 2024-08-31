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宜蘭5教師獲頒蘭馨獎 她既是特教生的家長也是教師

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭教師工會今天頒發今年度蘭馨教師獎，包含2名首獎與3名優選，首獎者將參加今年9月21日的全國SUPER教師獎。記者陳敬丰／攝影
宜蘭教師工會今天頒發今年度蘭馨教師獎，包含2名首獎與3名優選，首獎者將參加今年9月21日的全國SUPER教師獎。記者陳敬丰／攝影

宜蘭教師職業工會今天頒發蘭馨教師獎，選出5名獲獎教師，2名首獎者將參加9月21日的全國SUPER教師獎。獲得首獎的士敏國小教師王美芳既是老師，也是特殊教育學生的母親，雙重身分讓她更好地成為特殊生家長與學校間的橋梁，鼓勵更多父母全力支援特殊的孩子。

宜蘭教師工會與宜蘭教師會共同辦理113年宜蘭蘭馨教師獎評選，4月評選結果出爐，今天在北成國小舉辦頒獎典禮；士敏國小王美芳、凱旋國中李蕙君獲首獎，凱旋國小李佳卉、國華國中鍾靈、羅東國中陳怡慈獲優選，除了鍾靈有事請假，其餘4人到場受獎。

王美芳是台中人，即將升上國三的兒子是特殊生，她與丈夫原本在台中西屯區購置一小塊土地做小型農場，替兒子打造自然的學習環境；都市耕田多有不便，7年前舉家搬到宜蘭，有更大的農場空間，3年前到士敏國小任教，目前教授高年級課程。

王美芳指出，許多人把實驗教育誤以為特殊教育，其實兩者有很大不同，特殊生需要的是家長的陪伴與支持，和適當的環境；另一方面，特殊生家長也要面臨諸多壓力，這時自己「既是教師又是特殊生家長」的身分，就能成為溝通的橋梁。

「很多家長渴望尋求解方」，王美芳說，特殊生家長也要經常苦惱於孩子的學習、學校的教學狀況等，親師生關係有時會陷入僵局；她的雙重身分讓家長更安心，一些家長原本抗拒孩子接受特殊課程，也可以慢慢溝通化解，甚至最後願意尋求醫療管道。

凱旋國中的李蕙君是代理教師，在凱旋代理10多年，接任體育組長10年，既管理足球隊與龍獅社團，也是田徑隊的教練；8、9年她得知學區內有小學反映，原本國小練習舞龍舞獅的孩子升上國中沒地方練習，只能放棄，才成立龍獅社團，也下苦功學習，現在社團已經穩定擁有20到30人。

凱旋國小的李佳卉是音樂老師兼輔導組長，協助校內的直笛團運作，也積極為需要關懷的學生提供輔導資源；國華國中的鍾靈擅長分組討論教學，也喜歡透過日記和學生與家長溝通；羅東國中的陳怡慈是特教老師，任教25年，建立明確SOP，讓其他教師知道如何教導特教生。

蘭馨教師獎得獎者，分別是獲得首獎的士敏國小王美芳（左四）、凱旋國中李蕙君（左二），獲得優選的凱旋國小李佳卉（左三）、羅東國中陳怡慈（左一），國華國中鍾靈有事請假。記者陳敬丰／攝影
蘭馨教師獎得獎者，分別是獲得首獎的士敏國小王美芳（左四）、凱旋國中李蕙君（左二），獲得優選的凱旋國小李佳卉（左三）、羅東國中陳怡慈（左一），國華國中鍾靈有事請假。記者陳敬丰／攝影

代理教師 宜蘭 溝通

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