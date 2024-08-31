快訊

新光金三角戀 小股東要賣股或換股 還有第3條路可選？

外國人在日本爆買房衝突不斷 居民忍無可忍禁止的了嗎

84萬人搶票！劉德華隔11年開唱 抽票中獎率「不到5%」

國小數學「1.2＋6.8＝8」被打叉！老師曝解答 網友全傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期看了國小兒子的數學考卷，發現一題明明寫對，卻被老師扣分。圖/取自微博
一名網友分享，近期看了國小兒子的數學考卷，發現一題明明寫對，卻被老師扣分。圖/取自微博

這樣寫到底錯在哪？一名網友分享，近期看了國小兒子的數學考卷，發現一題明明寫對，卻被老師扣分。該題目為「1.2＋6.8」，要求列直式計算，兒子在答案處寫下「8」卻被打叉。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在微博分享，近期檢查國小兒子的數學考卷，發現一道數學題，兒子明明寫對，卻被老師打叉並扣了3分，該題數學題目為「1.2＋6.8」，並要求列出直式計算，兒子算完後，在答案處寫下「8」，不解到底錯在哪？

這名網友進一步詢問老師哪裡錯了？老師指出，正確答案是「8.0」，雖然8和8.0數值相同，但題目是考「帶有小數點的數值相加」，在沒有特殊要求的情況下，小數點後面的數字要保留，不行自行簡化。

貼文一出後，不少網友都大酸「出題的時候加個括號提醒保留小數點很難嗎？」、「數學是門嚴謹的學科，但不是一個吹毛求疵的學科」、「別學數學了，把國文學好了啥都好，都玩文字遊戲學個屁」、「扣這種字眼，老師怎麼不寫-3.0？」、「既然題目也沒要求，我覺得8也不能算錯啊，搞不懂這樣的固定思維有什麼用」。

不過，也有網友理性分析，指出「我們已經過了學小數的階段所以覺得8和8.0沒區別，但人家小學生剛學小數，就是需要培養這種小數意識，這也不是老師一人執意如此的」、「8.0可以寫成8是因為小數的性質，學生學直式計算的時候，應該是對於小數的初步認識，還沒學性質，所以不可以寫成8」。

小學生 考卷

延伸閱讀

台灣少子化嚴重為何「私校沒倒閉反倒超熱門」？ 過來人揭暗黑真相

「飲料插吸管」他吞警告！釣出校園狠人曬更奇葩原因：成績優良

建中、北一女校友共通點？她曝「40到50歲族群」一項特徵太費解

學測剩140天…她焦慮讀書沒動力 過來人點出「欠缺的東西」

相關新聞

國小數學「1.2＋6.8＝8」被打叉！老師曝解答 網友全傻眼

這樣寫到底錯在哪？一名網友分享，近期看了國小兒子的數學考卷，發現一題明明寫對，卻被老師扣分。該題目為「1.2＋6.8」，要求列直式計算，兒子在答案處寫下「8」卻被打叉。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

校園會客室／偏鄉巡輔師 守護易怒的孩子

新北巡迴輔導老師王衍娜任教已廿年，有十六年在永和區秀朗國小，因想嘗試新事物、期待看到不一樣光景，四年前毅然決然轉服務偏鄉...

北市小學高年級班導23.5%都是代理教師 教育局提3大精進作為

北市代理教師從2009年609人暴增到2023年2946人，去年代理教師接任小學高年級導師的比例逼近四分之一，家長反映2...

右昌國中女足「見識歐洲足球風氣」 赴丹麥參賽奪季軍

高雄市右昌國中女足隊屢次在國內比賽拿下佳績，今年更代表台灣參加在丹麥舉行的約爾比約盃國際足球分齡賽贏得季軍；小選手們出國...

K-12雙語沙崙高中 恐掀入學戰

因應台南沙崙智慧綠能科學城發展，歸仁區沙崙國中將改制為市立沙崙高級中學，是全市首所K-12（招收幼兒園到高中）的雙語學校...

台南首所K-12雙語學校 全新體制

台南市首所市立K-12雙語學校沙崙高中與一般學校不同，籌備處主任黃詞凰指出，沙崙高中不只是雙語教學，還著重培養學生國際化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。