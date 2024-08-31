國小數學「1.2＋6.8＝8」被打叉！老師曝解答 網友全傻眼

這樣寫到底錯在哪？一名網友分享，近期看了國小兒子的數學考卷，發現一題明明寫對，卻被老師扣分。該題目為「1.2＋6.8」，要求列直式計算，兒子在答案處寫下「8」卻被打叉。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在微博分享，近期檢查國小兒子的數學考卷，發現一道數學題，兒子明明寫對，卻被老師打叉並扣了3分，該題數學題目為「1.2＋6.8」，並要求列出直式計算，兒子算完後，在答案處寫下「8」，不解到底錯在哪？

這名網友進一步詢問老師哪裡錯了？老師指出，正確答案是「8.0」，雖然8和8.0數值相同，但題目是考「帶有小數點的數值相加」，在沒有特殊要求的情況下，小數點後面的數字要保留，不行自行簡化。

貼文一出後，不少網友都大酸「出題的時候加個括號提醒保留小數點很難嗎？」、「數學是門嚴謹的學科，但不是一個吹毛求疵的學科」、「別學數學了，把國文學好了啥都好，都玩文字遊戲學個屁」、「扣這種字眼，老師怎麼不寫-3.0？」、「既然題目也沒要求，我覺得8也不能算錯啊，搞不懂這樣的固定思維有什麼用」。

不過，也有網友理性分析，指出「我們已經過了學小數的階段所以覺得8和8.0沒區別，但人家小學生剛學小數，就是需要培養這種小數意識，這也不是老師一人執意如此的」、「8.0可以寫成8是因為小數的性質，學生學直式計算的時候，應該是對於小數的初步認識，還沒學性質，所以不可以寫成8」。