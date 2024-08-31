台南首所K-12雙語學校 全新體制

台南市首所市立K-12雙語學校沙崙高中與一般學校不同，籌備處主任黃詞凰指出，沙崙高中不只是雙語教學，還著重培養學生國際化及綠能AI科技力，學生最好有這方面興趣及語文能力，不是適合所有學生就讀。

黃詞凰表示，這是一所全新體制學校，也是台南指標學校，未來有著無限可能與挑戰。學生入學條件，國中、小主要看學區，高中免試入學、直升、另考量科學城科研及事業單位從業人員子女需求，學校教學較活潑、資源也較多，學生學習機會選擇也比較寬廣，預計國中各年級設1班英文語文資優班，學生需通過語文檢定。

沙崙國中目前是台南市A級（3分之1英文授課）學校，師資課程優異，早有外地家長想辦法要讓子女就讀，明年起轉型K-12雙語學校，預期更熱門，在地民代幾乎都接獲民眾請託，希望幫忙爭取入學機會。

黃詞凰先前在南科實驗中學服務長達19年。她指出，新學校除雙語教學還側重培養學生國際化、人文素養及綠能、AI等科技力，學生最好有這方面興趣、語文能力，才較有良好表現與進步，尤其許多孩子有獨特專長與興趣，期待不要有「為學雙語進雙語學校」迷思。

黃詞凰說，K-12雙語學校未來招收本地、外籍學生比例，要看整體智慧綠能科學城環境發展，例如美商AMD要進駐沙崙，員工有子女就學需求，再者學區尤其沙崙里建案不斷增加，人口陸續移入，未來學區劃分、招生名額比例與入學條件順位，還需由教育局召開學區劃分委員會討論決定。