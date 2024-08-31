K-12雙語沙崙高中 恐掀入學戰

因應台南沙崙智慧綠能科學城發展，歸仁區沙崙國中將改制為市立沙崙高級中學，是全市首所K-12（招收幼兒園到高中）的雙語學校，雖明年開始招生，但議員發現已有外來人口搶先在學區入籍，恐引發「入學爭奪戰」，重演「南科實中現象」，家長陳情擔心排擠在地學子入學權益，要求保障優先入學，教育局表示，9月召開學區會議討論，保障在地學子入學是努力方向。

沙崙國中明年轉型K-12雙語學校，招收小一到高三12個年級加幼兒園，學生人數1437人，其中幼兒園2班、國小18班、國中18班、高中9班（3班雙語實驗班，高一新生遴選），明年陸續招生。

地方人士表示，不僅在地學區的大潭、武東、沙崙3里家長關心，也有很多外地家長將戶籍遷來學區親友家，「南科實中搶入學恐再重演」。

「入學問題成地方爭奪戰了！」議員陳皇宇表示，沙崙高中國中部規畫每1年級招收6班，依目前大潭國小2班，加上沙崙國小3班，只剩1班給共同學區及在科技園區上班科研人員子女。

議員郭鴻議也說，現在不少外來人口遷戶籍，附近大樓建案林立有幾千戶，一定會有「明星學校」現象，教育局要提前因應，但要保障在地學生優先入學。

教育局長鄭新輝表示，防投機是不能只遷戶籍，要實際就讀大潭國小，另沙崙國小會採總量管制，以在學區設籍優先順序，沙崙高中是市立學校，和南科實中屬科技部不一樣，仍以領域教學為主，會依學生程度調整雙語上課比例。

市府表示，新校舍工程已達75%進度，涵蓋幼兒園、國小部、國中部與高中部校舍，也興建溫水游泳池等多功能體育館、午餐廚房，建築設計強調空間開放與彈性，預計明年完成學校改制、招生規畫、課程計畫。