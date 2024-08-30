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彰化縣小一新生下探8875人 1校僅3人

中央社／ 彰化縣30日電

今天開學日，受少子化影響，彰化縣小學一年級新生人數下探8875人，新生數最少為竹塘鄉民靖國小3人，最多為彰化市南郭國民小學373人。

彰化縣教育處指出，人口結構呈現「生不如死」趨勢，許多縣市都遇到少子化問題，彰化縣111學年度小一新生人數為1萬281人，112學年度降為9617人，113學年度為8875人。

教育處表示，為平衡城鄉教育資源差距，縣府配合教育部推動教育優先區計畫、補助偏遠地區學校及非山非市學校教育經費，並鼓勵學校發展教育特色。

教育處說，今年在芬園鄉同安國小、永靖鄉永興國小、大城鄉大城國小，北中南地區分別設置偏鄉教育資源中心，提供跨校諮詢、共備、增能等多樣服務，規劃具永續教育發展特色課程。

小學 少子化

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