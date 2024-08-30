性別暴力海報比賽 國小生畫妮妃雅反思仇恨言論

教育部舉辦性別暴力防治短影音與海報比賽，宜蘭縣公正國小學生劉又嫻以變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）勇敢做自己的故事發想，反思性別仇恨言論與行為，拿下第1名。

「數位/網路性別暴力防治短影音暨海報繪畫比賽」今天在台北頒獎，總獎金達新台幣75萬元，共有457件作品報名。教育部將透過社群網站分享得獎作品，期待建立平等、友善的學習環境。

國小組第1名是劉又嫻的「打擊數位性別暴力」，她從贏得魯保羅變裝皇后秀（RuPaul's Drag Race）冠軍的妮妃雅發想，海報畫面呈現妮妃雅的耀人光彩，無視周遭他人的仇恨言語和網路霸凌。

劉又嫻認為妮妃雅是打破傳統性別界線、勇敢做自己的典型，希望社會能更多元包容，給予不同的人們支持的力量。

國中組第1名為台中市五權國中學生陳旻昕的作品「人肉搜索」，海報人物摀嘴蹲坐，面露驚恐的神情，而周遭遍布海量的各種網頁、社群網站對話、網址等，形成顯著的壓迫感。

陳旻昕透過海報帶領觀眾思考隱私、個資議題，人肉搜索本是指利用網路的力量，蒐集和追蹤特定訊息，但現在有些人卻把它用在非法的地方，讓人害怕。

教育部表示，相關作品將放置在「教育部性別平等教育全球」和臉書粉絲專頁「為台灣女孩喝采」，希望透過網路的傳遞和分享，發揮深遠的影響力，促進性別平等，消除歧視和維護人格尊嚴。