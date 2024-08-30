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雄中生開學拉行李箱引熱議 校方：行之有年經驗談

中央社／ 高雄30日電

今天是開學日，高雄中學不少學生拖行李箱到校搬書，照片在社群平台引發討論，笑說「根本是雄中國際機場」。校方說，開學會發50多本書，這是學長傳承的方法，約有7、8年歷史。

近日社群平台Threads有不少雄中學生拖著行李箱入校園照片，不少學生在網路上說，看到照片非常懷念，開學大約會發50多本書，重達15公斤以上，沒帶行李箱真的會崩潰。

校方表示，以新生來說有11至12個科目，每科約有5至6本書，除了1本主要教科書，還會有多本配書，像是地理還會有地圖本等，這已是多年來的市場機制，若有某家出版社今年少給一本配套，可能明年就會輸給另家廠商。

校方也說，雄生新生拉著行李箱已行之有年，這是學長傳給學弟的經驗談，這也是雄中最可貴的地方，學長會將許多經驗一代一代傳承下去，包括社團活動也一樣，除了指導老師外，學長也是非常重要的角色。

雄中生拖行李箱的照片在網路上被多次分享，網友開玩笑說「根本是雄中國際機場」，也有雄中學生說，一共拿到57本書，真的太重了，從車站要走回家時，行李箱的輪子就掉了。

不少雄中校友留言，看到學弟拉行李箱的畫面很懷念，自己當時不聽學長言，沒帶行李箱搬書，差點走不到高雄火車站。有人則回應，自己當年嘴硬不帶行李箱，真的扛到手差點斷掉。

社群 行李箱

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