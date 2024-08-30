送迎新小禮、繪本 新北汐止長安國小新生樂開學

漫長的暑假過去了，今(30)日是小一新生入學的日子，為了讓孩子們早日適應學校生活，汐止區長安國小舉辦了一系列有趣的迎新活動，從入校門送迎新禮，還送每位小一新生故事繪本，希望他們從小培養閱讀好習慣，適應學校新生活。

孩子們第一天上小學，長安國小舉辦大手牽小手開心上學趣活動，今年共有50位小一新生入校，除了一早校長、家長會長就在校門口送上迎新禮，接著就到了班級上贈書，每位學生都送上一本故事繪本，而且每個人的書都不一樣，培養孩子們閱讀習慣。

長安國小校長包志強表示，今天辦理新生始業式，希望透過活動讓孩子們有好的開始，一進校門先送上五樣禮物，給孩子們很好的祝福，首先是塗鴨袋，希望孩子能夠有創意，揮灑在小學的生活，還有就是生命教育小繪本，是教導孩子從一年級就知道如何展開一個禮拜五天的學習新生活，還有學校自己設計的環保餐具，推廣永續，再來是小兔小蛙的筆，讓小朋友自己學習開始寫功課，最重要的是彩色筆，希望小學生活是豐富精彩，透過送迎新禮，讓小朋友有好的開始，更重要的是也每人送一本書，希望所有長安的孩子，從一年級就喜歡閱讀，每個人的書都不一樣，唸完自己的書可以跟好朋友分享，也結識好朋友，班上有將近25個同學，一個人就可以看到25本書，也可以藉這樣的機會，認識24個好朋友。

長安國小家長會長賴宗福說，今天是開學的第一天，兩個班級大概50位的新生，長安國小為了歡迎這些小朋友的到來，特別準備了一些小禮物，最有意義的就是贈書活動，希望剛入小學的小朋友，可以喜歡閱讀，也為他們未來六年的人格養成有一些幫助。

拿著剛發的故事繪本，小朋友們已經迫不及待的開始閱讀，從進校門開始，一連串有趣的迎新活動，讓孩子們更容易適應這個新的學習環境。