新北汐止東山國小開學不一樣 成語闖關開心慶開學

8月30日開學了，汐止區東山國小舉辦開學日迎新活動，以「成語這樣玩！開心慶開學！」為主題，透過寓教於樂的方式，歡迎小一新鮮人入學，希望今年小一新生都能開心學習，很快的融入東山大家庭。

開學日一大早，校長、家長會會長及主任們在校門口迎接小一新生及二到六年級學長姐進入校園，並且開始進行「成語這樣玩！開心慶開學！」闖關活動，以趣味化方式，協助小一新生適應學校環境。

進入校園後，學生們需要通過三道關卡，都和成語有關，這一關「手腳並用」，聽關主下指令，以單手或單腳碰觸到正確的答案3次就算過關，至於「平起平坐」，似乎有點難，要頭頂著書，聽到哨音穩穩的站起、坐下，累積三次就過關，讓孩子們練習身體協調性與平衡感，而「臨危不亂」，則是雙腳套上麻布袋，在跳格子場，依序跳到「蹲下」、「掩護」及「穩住」格子上，到達終點再以正確的避難姿勢躲在桌下，認識地震保命3步驟，有趣的活動設計，讓孩子們在遊戲中學習，也提前收心，適應學校生活。

東山國小校長黃丞傑表示，另外還有「易如反掌」、「水到渠成」、「龍騰虎躍」、「鴻運當頭」等關卡，今天是東山國小開學日，設計了幾個關卡，讓新生及二到六年級孩子一起來闖關，通過其中三道關卡即成為「成語大玩家」，親子就可以在校園百年茄冬樹下與校長、家長會會長合影留念，留下第一天上小學的美好畫面。

家長會長陳一龍說，今天非常開心，開學日藉由遊戲闖關活動，也可以讓小一新生多認識學校優美的環境，可以在這裡開心學習、快樂長大。