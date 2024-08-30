開學日警察娃娃迎新生 新北淡海國小新學期設施更完整

今(30)日是國中小開學日，許多學童一早就準備來到學校上課，而在新北市淡水區淡海國小不僅是為新生設置拍照打卡區，讓家長與小朋友一起與校門的裝置藝術合照，還有過聰明門象徵勤奮向學，另外淡水警分局更出動可愛的大頭娃娃不只是宣導保護自己外，還有獎品送給入學的小朋友。

淡海國小去年度才剛完工啟用招生，當時許多設施還在建置當中，而經過一年後，淡海國小校長林九牧表示，今年淡海國小新學期開始，學校將以更完整的設施迎接大家，包括了學校的活動中心建築物、圖書館、還有操場跑道都已經建置完成，整體完成度達到95%，讓不僅是新生還有在校學生能夠有更多的活動空間，迎接新的學期。

淡水警分局表示，今天特別來到淡海國小校門口，特別要宣導婦幼安全、反兒少性剝削以及交通安全等等，用可愛及有趣的有獎徵答的方式讓家長與學童可以一起拍照拿獎品，為新的學期開始注入新能量。學校也期盼透過更好的學校環境，可以帶給學童歡樂開心的學習回憶。