快訊

曾養名駒、送小孩出國深造 評論員見應曉薇政治獻金金額：若無外快難支持

偵辦京華城案…檢廉傳喚「神秘第4位證人」 身分揭曉是她

站服大門勤務「槍枝走火」 保一男警胸部中彈緊急送醫搶救

開學日警察娃娃迎新生 新北淡海國小新學期設施更完整

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水警分局更出動可愛的大頭娃娃不只是宣導保護自己外，還有獎品送給入學的小朋友。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水警分局更出動可愛的大頭娃娃不只是宣導保護自己外，還有獎品送給入學的小朋友。 圖／紅樹林有線電視提供

今(30)日是國中小開學日，許多學童一早就準備來到學校上課，而在新北市淡水區淡海國小不僅是為新生設置拍照打卡區，讓家長與小朋友一起與校門的裝置藝術合照，還有過聰明門象徵勤奮向學，另外淡水警分局更出動可愛的大頭娃娃不只是宣導保護自己外，還有獎品送給入學的小朋友。

淡海國小去年度才剛完工啟用招生，當時許多設施還在建置當中，而經過一年後，淡海國小校長林九牧表示，今年淡海國小新學期開始，學校將以更完整的設施迎接大家，包括了學校的活動中心建築物、圖書館、還有操場跑道都已經建置完成，整體完成度達到95%，讓不僅是新生還有在校學生能夠有更多的活動空間，迎接新的學期。

淡水警分局表示，今天特別來到淡海國小校門口，特別要宣導婦幼安全、反兒少性剝削以及交通安全等等，用可愛及有趣的有獎徵答的方式讓家長與學童可以一起拍照拿獎品，為新的學期開始注入新能量。學校也期盼透過更好的學校環境，可以帶給學童歡樂開心的學習回憶。

朋友 淡水

延伸閱讀

開學日 金中校務基金董座洪成發慨捐80萬車給學校

開學日校園通學安全受矚 北市導護志工保額113學年度起加碼

開學日 苗縣全面啟用智慧校園親師生平台暨數位學生證

開學日家長注意 2現象＝書包太重 當心孩子肩頸背痛

相關新聞

校園會客室／偏鄉巡輔師 守護易怒的孩子

新北巡迴輔導老師王衍娜任教已廿年，有十六年在永和區秀朗國小，因想嘗試新事物、期待看到不一樣光景，四年前毅然決然轉服務偏鄉...

新屋高中學生專車流標2次 校方找遊覽車業者幫忙替代

桃園市新屋高中爭取到國教署「非山非市」學生專車補助款，不過連2年招標未果，新屋高中校長陳大魁表示，校內規畫5條學生專車路...

開學日 金中校務基金董座洪成發慨捐80萬車給學校

今天是開學日，三度接任財團法人金門高中校務發展基金會董事長的縣議員洪成發捐贈一輛價值80多萬元的三菱8人座車，給金門高中...

南投國中跑道藏陷阱 大片脫落學生跑步摔倒骨折

南投國中操場和漳和國小與社區共用，但跑道龜裂嚴重，還有學生絆倒骨折，縣議員林儒暘會勘，將爭取經費整修。南投縣教育處表示，...

開學了! 新北萬里幼兒園融入課程 新生趣味闖關

開學日，學生回到校園，許多開啟新里程碑的新生帶著忐忑的心情去上學。為了讓新生融入新環境，市立萬里幼兒園就準備了一系列的遊戲，並且融入未來小朋友要學習的課程元素，大手攜小手的闖關，最後新生們都完成關卡，並且獲得即將陪伴自己整個幼兒園生涯的小書包，準備開心的彩繪上學去。

新北瑞芳國小開學迎新 太鼓、直笛社團輪番上陣

今(30)日是瑞芳國小開學日，一早校長就在校門口迎接學生，也在活動中心迎今年的小一新生，除了帶領新生走過祝福門，還有學校熱門的太鼓及直笛社團演出，讓新生可以感受到校方的熱情迎接，也盡早適應新環境。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。