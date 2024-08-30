開學日 新北汐止分局長、區長、校長共同守護交通安全

今(30)日是中小學開學首日，校園周邊的車潮、人潮大量湧現，為保護學童「行」的安全，汐止警分局長徐俊生會同汐止區長林慶豐、汐止國小校長王俊傑前往汐止國小進行聯合交通安全宣導，關心學童上學路上交通情形，希望在區公所及警察單位的努力之下，共同打造讓孩子平安成長的汐止城。

汐止警分局特別於今年開學季，規劃為期2週的稽查、取締違規學幼童車專案勤務，針對超載、無照駕駛、車輛出廠年限逾10年及車身未標明指定標識等違規態樣視個案狀況，予以勸導、取締告發，全面保障學幼童「行」的安全。

另外，由汐止交通分隊同仁騎乘吸睛的警用重機，提醒小朋友過馬路時要謹記3字訣「停、看、聽」，分別是「在安全地點停等、過馬路盯住來車、注意車輛警示音」，從小建立起良好的交通安全觀念，更能加深與培養道路安全知識與風險意識，同時也提醒駕駛人行經學區應主動放慢車速，禮讓行人，以維護路過學童的安全。

汐止警分局長徐俊生呼籲，響應交通部全國9月交通安全月，車輛慢看停，行人安全行，禮讓行人一直以來都是我國道安執法重點，駕駛人行經校園周邊道路時，應減速慢行，優先禮讓行人通過，讓孩童能開開心心出門上學，平平安安回家。