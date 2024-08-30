聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北瑞芳國小開學迎新 太鼓、直笛社團輪番上陣
今(30)日是瑞芳國小開學日，一早校長就在校門口迎接學生，也在活動中心迎今年的小一新生，除了帶領新生走過祝福門，還有學校熱門的太鼓及直笛社團演出，讓新生可以感受到校方的熱情迎接，也盡早適應新環境。
瑞芳國小校長鄭益堯表示，為了迎接一年級學生的到來，並緩和他們的緊張情緒，今天開學儀式，除了有校內特色社團演出，也準備蘋果象徵平平安安來送給每一位小一新生，並準備潔牙組，書籍，文具等新生禮，希望讓小一新生有一個好的開始，快快樂樂學習。
瑞芳國小家長會長莊志偉表示，今天是開學日，新生開學第一天很多小朋友都還是很擔心，但學校營造特別的歡迎儀式，讓小朋友都很開心，祝福他們在未來的六年都可以開心學習，快樂成長，也邀請家長加入志工及家長會的行列，一起為學生福祉努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言