新北瑞芳國小開學迎新 太鼓、直笛社團輪番上陣

今(30)日是瑞芳國小開學日，一早校長就在校門口迎接學生，也在活動中心迎今年的小一新生，除了帶領新生走過祝福門，還有學校熱門的太鼓及直笛社團演出，讓新生可以感受到校方的熱情迎接，也盡早適應新環境。

瑞芳國小校長鄭益堯表示，為了迎接一年級學生的到來，並緩和他們的緊張情緒，今天開學儀式，除了有校內特色社團演出，也準備蘋果象徵平平安安來送給每一位小一新生，並準備潔牙組，書籍，文具等新生禮，希望讓小一新生有一個好的開始，快快樂樂學習。

瑞芳國小家長會長莊志偉表示，今天是開學日，新生開學第一天很多小朋友都還是很擔心，但學校營造特別的歡迎儀式，讓小朋友都很開心，祝福他們在未來的六年都可以開心學習，快樂成長，也邀請家長加入志工及家長會的行列，一起為學生福祉努力。