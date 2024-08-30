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開學了! 新北萬里幼兒園融入課程 新生趣味闖關

觀天下／ 記者廖品涵／萬里報導
萬里幼兒園大手攜小手的闖關，新生們都完成關卡，並且獲得即將陪伴自己整個幼兒園生涯的小書包，準備開心的彩繪上學去。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里幼兒園大手攜小手的闖關，新生們都完成關卡，並且獲得即將陪伴自己整個幼兒園生涯的小書包，準備開心的彩繪上學去。 圖／紅樹林有線電視提供

開學日，學生回到校園，許多開啟新里程碑的新生帶著忐忑的心情去上學。為了讓新生融入新環境，市立萬里幼兒園就準備了一系列的遊戲，並且融入未來小朋友要學習的課程元素，大手攜小手的闖關，最後新生們都完成關卡，並且獲得即將陪伴自己整個幼兒園生涯的小書包，準備開心的彩繪上學去。

市立萬里幼兒園園長鍾綺芬說，為了讓放了兩個月暑假的學生收收心，並且也讓小班新生能夠快速融入，萬里幼兒園特別規劃了趣味的闖關活動，融入幼兒園課程教學元素，香草、食農與英語融合等等，讓不論是新生還是舊生都玩得相當開心，調整好上學的心情，準備好迎接新的學期。

從慶生會開始，大小朋友一起幫八、九月的壽星唱生日快樂歌，隨後是全校親師生混合活動，最後進入闖關遊戲，不同的關卡有不同的香草與作物，每一種都有不同的寓意，要祝福孩子們在新的學期福氣、平安又充滿勇氣。

市立萬里幼兒園園長鍾綺芬表示，小班新生開學第一天，家長最擔心小孩會害怕新環境而哭鬧，而萬里幼兒園應用大手攜小手以及遊戲方式，帶新生認識校園環境與中、大班的師生，最後小班新生闖關完成後，都帶著笑容接過即將陪伴自己幼兒園三年生涯的書包，也在師長與家長的祝福下開啟了新的人生旅程。

幼兒園 朋友 萬里

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