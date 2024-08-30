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台南首座K12雙語學校將招生 外地家長設法遷戶口到當地

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁沙崙國中將轉型成首座K12雙語學校，服務不斷增加的沙崙為綠能科學城人口成長需求。記者周宗禎／攝影
台南歸仁沙崙國中將轉型成首座K12雙語學校，服務不斷增加的沙崙為綠能科學城人口成長需求。記者周宗禎／攝影

台南歸仁沙崙智慧綠能科學城旁沙崙國中改制為台南第一座招收幼兒園一路到高中的K-12雙語學校。預計明年開始招生。因定位為兼具雙語、特色課程示範學校，「優質的學習場域及受教品質」服務科學城政府機關、事業單位、投資廠商、學術研究機構人員子女及當地居民，引發各方矚目，許多外地家長也紛紛想辦法要把子女的戶口遷到當地。

台南市歸仁區沙崙國中目前台南市三分之一課程英文授課的A級學校。明年開始轉型為台南市第一所K12雙語學校。陸續招收幼兒園、國小、國中與高中新生與轉學生。不僅在地學區大潭、武東、沙崙三里家長關心，也已經有很多外地的家長將戶籍轉來學區親友處，希望有機會能夠就讀。

目前初步規畫滿招小一到高三12個年級加幼兒園最大學生總人數1437人，其中國小18班、國中18班、高中9班1437人（3班雙語實驗班，高一新生遴選）。

不過K12招生名額本地外籍比例目前還沒有具體標準，要等明年看當時招商外籍人員進駐等環境才能決定。尤其學校除了雙語教學，還側重培養學生國際化、人文素養以及綠能、A I科技力，並不是適合所有的學生就讀的綜合學校。

台南市政府表示，新校舍工程已達75%進度，涵蓋幼兒園、國小部、國中部與高中部校舍也興建有溫水游泳池的多功能體育館及自設午餐廚房。建築設計強調空間開放與彈性。目前學校已成立籌備處，明年完成學校改制、招生規畫、課程計畫。

台南歸仁沙崙國中將轉型成首座K12雙語學校，新校舍正在趕工。記者周宗禎／攝影
台南歸仁沙崙國中將轉型成首座K12雙語學校，新校舍正在趕工。記者周宗禎／攝影
台南歸仁沙崙國中將轉型成首座K12雙語學校，外地家長設法遷戶口到當地。記者周宗禎／攝影
台南歸仁沙崙國中將轉型成首座K12雙語學校，外地家長設法遷戶口到當地。記者周宗禎／攝影

台南 子女 幼兒園

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