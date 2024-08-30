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學測剩140天…她焦慮讀書沒動力 過來人點出「欠缺的東西」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發文詢問，面對即將來臨的學測，該如何找到讀書的動力？圖／Ingimage
一名女網友發文詢問，面對即將來臨的學測，該如何找到讀書的動力？圖／Ingimage

面對逐步逼近的學測，考生得找到自己目標，才有動力努力讀書。一名女網友發文詢問，她是社區高中的學生，面對即將來臨的學測，她無法專心讀書，明明有目標卻過得「渾渾噩噩」，於是請教網友：「怎麼找到讀書的動力？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己是114學測生，距離學測只剩下140天左右，兩年前她因為會考失利僅考上普通的社區高中，失去讀書動力，段考幾乎都是臨時抱佛腳，在校成績只在25%到30%左右。原PO知道自己無法用繁星上喜歡的校系，因此目前的對策就是拉高學測成績。

但原PO表示，每次她想要開始認真讀書時，沒過多久就會開始不專心，她明明有目標，卻依然渾渾噩噩地過日子，「真的很討厭這樣的自己」，每天睡覺前都會非常焦慮和懊悔，後悔高一高二沒有好好讀書，對自己成績感到十分焦慮。因此詢問網友：「如何找到讀書的動力和如何控制自己？」

此文一出，不少網友提出建議，並鼓勵原PO，「直接走進去圖書館自習室，不想讀書也會被周圍氣氛影響，會覺得滑手機有罪惡感」、「可以試著找同學一起讀書，即使沒什麼動力，也會有莫名其妙被推著走的感覺，自然而然就會有讀書的進度」、「容易不專心，那要練習注意力，一開始可以先讀一下，休息一下（覺得難以專心時就閉上眼冥想），久而久之就比較容易維持注意力了」。

也有網友分享自己的經歷，勸原PO找到「讀書的理由」，「夢想。我從小到大看自己爸爸每天當醫生，雖然很累卻可以很有成就感的回家，自己便也想當醫生。因此我很努力讀書想達成夢想，就這麼簡單」、「偷偷告訴妳一個方法，去網路上瘋狂看你目標學校的資訊，看看人家拍的vlog，會有一種對未來幻想因此要努力的感覺」、「意志力可以幫助妳完成很多目標，但要產生意志力卻不容易，找到一個讓妳能堅持不懈的理由」。

升學 學測

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