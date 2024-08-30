國中小開學友善校園週 宣導防範私密照外流

國中小今天開學，依照往例第一週是友善校園週，今年度以「拒絕兒少性剝削」為主題，因社群軟體發達，尤其著重防範私密照外流，宣導「不拍、不傳、不留、要求助」。

教育部今天發布新聞稿指出，開學第一週學校會運用週會等方式宣導「拒絕兒少性剝削」，也可結合民間資源，舉辦多元活潑的活動，或是融入課程中。

近年頻繁發生年輕學子被誘騙拍攝、外流私密照片，教育部製作宣導漫畫，提醒「不拍」，收到類似照片也要遵循「不傳」、「不留」的原則，避免成為性剝削共犯。

如果自己的照片不慎被散布到網路上，一定要積極求助，避免落入威脅陷阱。衛生福利部已設置性影像處理中心，可通知平台業者移除影像，協助被害人恢復正常生活，被害人也可透過113專線或同時報警、向社政單位協助。

教育部也提醒學校，如果獲知這類校園性別事件，依法須通報並啟動調查措施，以釐清事件事實並提供學生相關教育處置及輔導。