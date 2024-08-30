開學日不焦慮…新北國小設闖關、帶喬巴帽迎接新生入學

今天是開學日，也是小一新生第一天報到，許多學校準備巧思，盼降低新生焦慮。有學校以動漫海賊王、小小兵，轉移學生注意力，降低對環境的陌生感；另有學校準備闖關活動，也開放家長全程陪同，認識校內環境及課程規畫。

江翠國小校長柯智賢表示，為了降低小一新生來新環境的焦慮感，校內職員戴上喬巴帽，他則模仿魯夫造型戴草帽，小朋友跟家長們到校很驚喜，看到熟悉的動漫角色元素，也會有親切感，校內的33位6年級學生也幫忙當志工，牽起小學弟學妹的手引導到教室，熟悉新環境。另外，學校跟家長會送上蔥明餅、繪本及新墊板，為新生送上開學禮物。

有家長表示，一到校門口就看到老師們在熱情迎接新生，「有感受到學校的用心」，另有一位阿公帶著孫子來上學，他說，原本孫子哭了不想來上課，結果看到門口有小小兵，瞬間不哭，跟小小兵抱抱後就乖乖去教室，讓他鬆一口氣。

文聖國小則是設計闖關活動，校長沈玉芬指出，這次開學日設計6個關卡，包含大手牽小手，讓二到六年級學生牽手搭拱門，歡迎小一新生入學；叫我第一名是敲響智慧鑼，希望小朋友更有勇氣；介紹校內社團如管樂團、桌球等；介紹六藝圖書館由來，鼓勵學生多閱讀；由輔導老師及校犬吉娃娃「小Ｖ」教學生何謂生命教育，還有設雙語教育機艙，鼓勵學生學習英文。

文聖國小補充，今天的闖關活動，也讓家長可以陪同全程參與，除了可以關注小一新生是否還有害怕陌生的情緒，可以馬上發現安撫，也能趁機認識學校環境，能更加放心。