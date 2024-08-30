桃園3校轉型實小 主打泰雅課程

小校拚轉型，桃園市復興區光華國小連2年僅1名新生報到，校方在去年就爭取轉型為實驗小學，市府教育局今年連同長興與羅浮國小共3校核准設置實驗小學，希望突破現有招生限制。新竹市也有小校主打體驗課程，逐漸做出口碑，吸引學生慕名而來。

桃園市過去沒有實驗小學，市府教育局為促進教育多元發展，補助有意願辦理實驗教育的學校師資。復興區的光華、長興及羅浮國小3校，今年都獲市府教育局核准於113學年度起轉型為實驗小學，藉此突破現有課程和招生限制。

教育局表示，3校都將以泰雅傳統知識體系脈絡化，打造低中高年級合適在地文化課程，透過小米、動植物生長及部落歲時祭儀時程設計課程，並結合耆老協同教學，讓學生從活動中學習泰雅民族文化。

新竹市近年人口成長，新學年度雖然沒有「零學生」學校，但竹市府教育處觀察，國中學生人數增加，國小部分則受少子化浪潮波及，113學年度小一普通班160班，比去年減少了11班，明年會將每班人數降到28人因應，並以多元教學特色呈現教學品質。

其中，新竹市香山區大湖國小全校約60多名學生，是新竹市「最迷你」的學校，校長謝翠祝說，今年僅迎來6名新生，不過學校主打的體驗、探索課程十分出色、做出口碑，也預期學期中會陸續有慕名而來的學生轉學加入。

謝翠祝說，學校會由師長、學長姊帶領學弟妹爬合歡山、雪山，舉辦騎單車等親近大自然活動，許多學生原本拒學，轉學到大湖後開始愛上學習。因此大湖國小當地學生只占全校三分之一，其餘都是學區外的學生。