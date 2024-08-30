快訊

威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園3校轉型實小 主打泰雅課程

聯合報／ 記者曾增勳黃羿馨張裕珍／連線報導
桃園市復興區光華國小連2年僅1名新生報到。圖／聯合報系資料照片
桃園市復興區光華國小連2年僅1名新生報到。圖／聯合報系資料照片

小校拚轉型，桃園市復興區光華國小連2年僅1名新生報到，校方在去年就爭取轉型為實驗小學，市府教育局今年連同長興與羅浮國小共3校核准設置實驗小學，希望突破現有招生限制。新竹市也有小校主打體驗課程，逐漸做出口碑，吸引學生慕名而來。

桃園市過去沒有實驗小學，市府教育局為促進教育多元發展，補助有意願辦理實驗教育的學校師資。復興區的光華、長興及羅浮國小3校，今年都獲市府教育局核准於113學年度起轉型為實驗小學，藉此突破現有課程和招生限制。

教育局表示，3校都將以泰雅傳統知識體系脈絡化，打造低中高年級合適在地文化課程，透過小米、動植物生長及部落歲時祭儀時程設計課程，並結合耆老協同教學，讓學生從活動中學習泰雅民族文化。

新竹市近年人口成長，新學年度雖然沒有「零學生」學校，但竹市府教育處觀察，國中學生人數增加，國小部分則受少子化浪潮波及，113學年度小一普通班160班，比去年減少了11班，明年會將每班人數降到28人因應，並以多元教學特色呈現教學品質。

其中，新竹市香山區大湖國小全校約60多名學生，是新竹市「最迷你」的學校，校長謝翠祝說，今年僅迎來6名新生，不過學校主打的體驗、探索課程十分出色、做出口碑，也預期學期中會陸續有慕名而來的學生轉學加入。

謝翠祝說，學校會由師長、學長姊帶領學弟妹爬合歡山、雪山，舉辦騎單車等親近大自然活動，許多學生原本拒學，轉學到大湖後開始愛上學習。因此大湖國小當地學生只占全校三分之一，其餘都是學區外的學生。

小學 教育局 新竹

延伸閱讀

高雄45校小一新生數未滿10人…家長憂「以後沒母校可回」 教育局回應

心理諮商資源不均 桃市副市長籲中央關注4族群

開學在即 北市重申國中小早自習不考試

遇龍年效應與少子化 竹市新生國小減11班、國中增27班

相關新聞

開學日 全台多所國小零新生

今天是開學日，受少子化衝擊，全台多所小學沒有小一新生，高雄百年老校新威國小首度零新生，苗栗縣西湖國小瑞湖分校因連2年沒新...

桃園3校轉型實小 主打泰雅課程

小校拚轉型，桃園市復興區光華國小連2年僅1名新生報到，校方在去年就爭取轉型為實驗小學，市府教育局今年連同長興與羅浮國小共...

校園會客室／偏鄉巡輔師 守護易怒的孩子

新北巡迴輔導老師王衍娜任教已廿年，有十六年在永和區秀朗國小，因想嘗試新事物、期待看到不一樣光景，四年前毅然決然轉服務偏鄉...

增大塊肉湯品食材量 花蓮學生午餐再升級

花蓮縣政府推動學生午餐優化，新學年開始，除了原有的周周喝豆奶、餐餐有點心，也要求團膳廠商供應大塊肉品、增加湯品食材量，每...

高雄45校小一新生數未滿10人…家長憂「以後沒母校可回」 教育局回應

明天開學日，各地少子化日益嚴重，高雄百年老校六龜區新威國小首度出現零新生，寶山、荖濃、木柵及深水國小新生也僅1人，全市今...

遇龍年效應與少子化 竹市新生國小減11班、國中增27班

明天就是開學日，受龍年效應影響，新竹市今年國一新生班級數大增，較去年112學年度增加27個班級，其中又以三民國中增加最多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。