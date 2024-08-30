開學日 全台多所國小零新生

今天是開學日，受少子化衝擊，全台多所小學沒有小一新生，高雄百年老校新威國小首度零新生，苗栗縣西湖國小瑞湖分校因連2年沒新生，即將裁撤，不少學校新生不到10人，甚至僅有1人，許多偏鄉家長憂心未來學校被裁併，影響孩子就學及地方發展，也有校友感嘆「以後沒有母校可回了！」

苗栗縣西湖國小瑞湖分校、僑文國小與泰安國中小都是零新生。西湖國小校長林國正說，瑞湖分校因學區就業機會少，中青人口外流，不僅沒新生，全校剩4名學生，確定113學年度裁撤，學生將轉入西湖國小。

泰安國中小校長廖藝芳說，學區雖是苗栗露營區密度最高的地方，但「地廣人少」，露營區業者多是退休老年人口，加上學校不在公車路線，新生大都選擇交通便利的泰興或大南國小就讀。

高雄六龜區新威國小原有1名新生，家長考量孩子獨學沒有同儕共學，決定轉往他校就讀，校方表示，未來會強化客家教學特色，吸引新生就讀；台東縣池上鄉萬安國小振興分校、達仁鄉安朔國小新化分校新生數掛零；澎湖縣沙港、大池兩所小學也是沒有新生。

澎湖離島學校新生數幾乎都是個位數，桃園、新竹等原鄉地區學校新生數也是寥寥無幾，桃園市復興區光華國小僅1名新生，長興、巴崚國小新生僅4人，新生最多的三民國小也僅15人；新竹縣尖石鄉玉峰國小及五峰鄉花園國小竹林分校新生都僅1人，引起原鄉居民憂心恐面臨裁併校的難題。

出身教育界的復興區長蘇佐璽非常清楚少子化及人口遷出對原鄉小學的衝擊，他說，光華國小僅1名新生，雖不影響學習課程，但缺少同儕互動，建議校方音樂、美術、體育及社團課程合併上課，增加同儕互動機會、提高學習興趣。

高雄近兩年裁併4所小學，六龜區荖濃國小、內門區木柵國小、燕巢區深水國小新生都僅1人。邱姓家長說，六龜、內門小學新生數創新低，很擔心有一天自己的母校也會走入歷史。教育局指出，市府已修改相關辦法，國小或國中未達40人且學生流失嚴重者，將請學校提交永續發展3年計畫展開輔導。（記者徐白櫻、尤聰光、潘奕言、曾增勳、巫鴻瑋、吳傑沐）