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增大塊肉湯品食材量 花蓮學生午餐再升級

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣政府準備近2000個不鏽鋼便當盒，送給小一新生。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府準備近2000個不鏽鋼便當盒，送給小一新生。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府推動學生午餐優化，新學年開始，除了原有的周周喝豆奶、餐餐有點心，也要求團膳廠商供應大塊肉品、增加湯品食材量，每月至少提供2次生鮮水產品，希望孩子吃得更美味、營養又健康，並準備縣鳥朱鸝圖樣的不鏽鋼便當盒送給近2000名小一新生，作為入學禮。

教育處代理處長翁書敏說，花蓮縣從99學年度實施免費學生午餐政策，新學年度維持國中一餐60元、國小55元，全縣國中小學生1萬9843人，經費2億6000萬元。

她表示，學生午餐已有「周周喝豆奶」，每月3次花蓮在地有機豆奶及1次國產驗證豆奶、「餐餐有點心」每天提供水果、乳品、堅果等品項、每周供應2次有機蔬菜等，在良好基礎上持續優化，為提升孩子食慾，新學年度開始，要求廠商每月至少3次提供雞腿排、雞翅等大塊肉品。以往家長、學童反映湯品吃不到料，也要求湯品食材量每人至少40克以上，另每月至少供應2次生鮮水產品。

縣長徐榛蔚說，學生午餐是孩子在校唯一一餐，健康營養很重要且設計菜單內容在地食材占60%以上，甚至有的達9成，支持縣內農友及有機農業。

花蓮縣家長協會理事長徐懿香肯定縣府對學生午餐的用心，希望能持續優化並延續下去。她說，讓孩子吃得健康很重要，學童難免會挑食，家長更應該鼓勵孩子勇於嘗試，讓營養均衡。

南區團膳業者邱清泉表示，會與學童互動，掌握對餐點的接受度，一旦得到負面的回饋，內部就再討論，從食材搭配、菜單設計上修正，提升品質，達到營養、衛生、安全目標。

花蓮縣政府 食材

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