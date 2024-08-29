三芝國中布袋戲團赴日本演出 技藝交流收穫滿滿
三芝國中學宛然布袋戲社團獲得國立藝教館113年「好優Show學生藝團活動」補助，赴日參加日本飯田國際偶戲節，五天的時間，除了布袋戲曲表演，更加也在日本與當地表演團體互動、感受在地的生活與禮儀，收穫了一場經驗滿滿的旅程。
三芝國中校長黃中良說，很榮幸的學宛然布袋戲社團今年獲得國立藝教館113年「好優Show學生藝團活動」補助30萬元，在7/31到8/4赴日參加日本飯田國際偶戲節，短短五天在日本的時間，學生們除了將精彩戲曲呈現，更加也與當地表演團體互動，獲得滿滿收穫。
學宛然布袋戲社團為了在國際偶戲節中擁有好的表現，利用暑假時間加緊集訓，就是要將最好一面在國際中展現。此外，這次的旅程當中學生們也在偶戲節中欣賞到李天祿布袋戲的亦宛然掌中劇團演出，讓學生們有更多的學習與精進。
三芝國中校長黃中良表示，學宛然布袋戲社團學生們也趁著這五天的時間，欣賞不同劇團演出，並且體驗日本當地的人文風情與生活禮儀，可以說不只是布袋戲的技藝有所學習，在生活體驗中也有不同收穫，而三芝國中也期待學生們透過難得的國際交流，多看多體驗，拓展多元的國際視野。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言