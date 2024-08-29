開學在即 北市重申國中小早自習不考試

開學在即，北市教育局表示，教育部明訂早自習跟午休不得考試，而北市也有訂在校作息時間規劃注意事項，鼓勵運動、閱讀等自主學習；援例組成視導小組無預警視導。

教育部5月正式發布「國民小學及國民中學正常教學督導辦法」，將已實施多年的措施明文規範，包括明定早自習、午休不能考試；只有國3能辦模擬考，8月1日起正式實施。

北市教育局今以新聞稿表示，教育局亦訂定「台北市國民中學學生在校作息時間規劃注意事項」，學校每週至少應安排2日自主學習活動，以晨運、晨讀、音樂欣賞、影片賞析等多元素材活動，鼓勵學生自主學習，不宜以單一練習題本或試卷方式規劃統一性測驗。

教育局說，如立民權國中、三民國中及建成國中早自習安排晨讀活動，其中民權國中與家長會親師合作，成立晨讀志工學習社群，志工進班與導師共同帶領分享與討論。

建成國中則是推動「身教式閱讀」，並搭配主題書展活動，也規劃一系列班際學藝活動，如歷史長河桌遊、議題海報設計競賽等；三民國中於朝會時間進行議題宣導如人權、減塑等，以提升議題素養和培養學生自我管理能力。

教育局說，113學年度除援例組成視導小組，至北市公私立國民中學進行無預警實地視導外，針對受訪時提供不符實際情形資料，或已被訪視但仍需改善學校，將請學校擬定自主策進作為，視導小組將進行強化追蹤輔導或增加視導頻率，以維護學生自主學習與學習權利。