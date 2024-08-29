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台南首座K-12市立雙語學校 114學年度完工招生

中央社／ 台南29日電

因應沙崙智慧綠能科學城人口移入及成長，預定今年底改制、台南首座K-12市立雙語學校-沙崙高中，將於114學年度設立、完工及招生，以滿足園區就業人才子女就學需求。

台南市歸仁區沙崙國中緊鄰沙崙智慧綠能科學城，今年底將改制為沙崙高中，未來招收對象涵蓋K（幼兒園）至12年級學生，也是台南市第一所招收各學習階段、最完整、具備雙語特色課程的示範學校。

台南市副市長趙卿惠今天下午視察沙崙高中新校舍工程進度，她表示，因應行政院推動沙崙智慧綠能科學城計畫產生的人口移入及成長，沙崙高中將提供創新、永續與智慧科技的校園環境，提升區域教育資源，促進科學城全面發展。

台南市政府發布新聞稿指出，沙崙高中歷經3年籌劃，新校舍工程民國111年5月29日開工，目前工程進度75%，新建項目包括幼兒園、國小部、國中部與高中部校舍，也興建具溫水游泳池的多功能體育館及自設午餐廚房。

市府教育局表示，已成立沙崙高中籌備處，將逐步完成學校改制、招生規劃、課程計畫等，幼兒園到高中預定招收47班，其中幼兒園2班、國小18班、國中18班及高中9班，學校工程總經費約新台幣8億4000萬元，校地面積5.18公頃。

台南 幼兒園 體育館

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