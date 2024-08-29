花蓮源城國小AI接軌世界 兒少作者葛琦霞感動贈書

花蓮源城國小利用AI教學，帶領學生以AI跨越偏鄉，接軌世界，吸引兒少讀物作者葛琦霞注意，昨天帶著自己著作的童書與小點心來到學校送給孩子們、並鼓勵全校師生。

源城國小位於花蓮玉里鎮，全校學生不到50人，外號「貓老師」的唐宇新善用各類時事與AI科技，將其轉化為最佳教材。唐宇新今天告訴中央社記者，今年母親節時，結合AI科技由師生自己寫詞、AI幫忙譜曲，完成「Wish you happy」歌曲，大家在校努力練習唱，然後唱給媽媽聽。此事透過媒體曝光，葛琦霞獲知後深受感動。

葛琦霞表示，在網路爬梳很多資料時，意外發現到這所小學，有一群老師與學生正努力用最新的AI技術發揮在教學上。而且在音樂、語文轉入藝術的發展中，都有相當令人亮眼的作品出現。尤其校長蔡為本與孩子們一起哼唱孩子自己編的詞、AI編的詞曲的「Wish you happy」歌曲，聽了真的好感動。

葛琦霞指出，語文教育與兒童小劇場教學，本來就應該以學生的異想空間出發，在文字的星海中譜出一片屬於孩子們詞藻的銀河，閃耀出自己的光芒。源城這所小小的學校中，所努力的一切，讓她一定要到學校來為孩子們打氣，贈與一些書籍也希望對孩子們的寫作有所幫助。

代表接受的教務主任林暐倢表示，校長蔡為本具有資訊專長，對於新科技的運用也嫻熟；學校各方面的發展著重老師專業，同時重視學生個人特質化發展。沒想到這樣的小小學校的小課程會被作家看見，而且親自到校為孩子勉勵，感到相當驚訝。

葛琦霞曾在國小任教10餘年，1999年獲全國師鐸獎表揚及台北市特殊優良老師語文與社會科學類入選，近年以劇場、閱讀推動與兒童、少年小說為主要著作方向。