快訊

2024台北國際滑水賽驚傳事故 工作人員落水失蹤警消緊急搜救

柯文哲暫卸黨主席3個月誰來代理？民眾黨內分析：人選恐是這2人

柯文哲道歉請假3個月自請調查 黃珊珊稱1900萬支出漏報

花蓮源城國小AI接軌世界 兒少作者葛琦霞感動贈書

中央社／ 花蓮縣29日電

花蓮源城國小利用AI教學，帶領學生以AI跨越偏鄉，接軌世界，吸引兒少讀物作者葛琦霞注意，昨天帶著自己著作的童書與小點心來到學校送給孩子們、並鼓勵全校師生。

源城國小位於花蓮玉里鎮，全校學生不到50人，外號「貓老師」的唐宇新善用各類時事與AI科技，將其轉化為最佳教材。唐宇新今天告訴中央社記者，今年母親節時，結合AI科技由師生自己寫詞、AI幫忙譜曲，完成「Wish you happy」歌曲，大家在校努力練習唱，然後唱給媽媽聽。此事透過媒體曝光，葛琦霞獲知後深受感動。

葛琦霞表示，在網路爬梳很多資料時，意外發現到這所小學，有一群老師與學生正努力用最新的AI技術發揮在教學上。而且在音樂、語文轉入藝術的發展中，都有相當令人亮眼的作品出現。尤其校長蔡為本與孩子們一起哼唱孩子自己編的詞、AI編的詞曲的「Wish you happy」歌曲，聽了真的好感動。

葛琦霞指出，語文教育與兒童小劇場教學，本來就應該以學生的異想空間出發，在文字的星海中譜出一片屬於孩子們詞藻的銀河，閃耀出自己的光芒。源城這所小小的學校中，所努力的一切，讓她一定要到學校來為孩子們打氣，贈與一些書籍也希望對孩子們的寫作有所幫助。

代表接受的教務主任林暐倢表示，校長蔡為本具有資訊專長，對於新科技的運用也嫻熟；學校各方面的發展著重老師專業，同時重視學生個人特質化發展。沒想到這樣的小小學校的小課程會被作家看見，而且親自到校為孩子勉勵，感到相當驚訝。

葛琦霞曾在國小任教10餘年，1999年獲全國師鐸獎表揚及台北市特殊優良老師語文與社會科學類入選，近年以劇場、閱讀推動與兒童、少年小說為主要著作方向。

劇場 小學 花蓮

延伸閱讀

花蓮吉安重陽敬老金下月11日起陸續發放 逾1.6萬人受惠

花蓮石材污泥廢料成塗料 學生開心彩繪國小穿堂

化廢為寶！大理石汙泥改質永續環保塗料 花蓮美化銅門國小校園

凌晨4時14分花蓮近海規模4.9地震 最大震度3級

相關新聞

校園會客室／偏鄉巡輔師 守護易怒的孩子

新北巡迴輔導老師王衍娜任教已廿年，有十六年在永和區秀朗國小，因想嘗試新事物、期待看到不一樣光景，四年前毅然決然轉服務偏鄉...

明天開學 教育部贈國中小一年級新生每人一書

教育部國教署「國民中小學新生閱讀推廣計畫」已邁入第16年，今年挹注6000萬經費贈送國小、國中一年級新生每人一本書，內容...

花蓮源城國小AI接軌世界 兒少作者葛琦霞感動贈書

花蓮源城國小利用AI教學，帶領學生以AI跨越偏鄉，接軌世界，吸引兒少讀物作者葛琦霞注意，昨天帶著自己著作的童書與小點心來...

寫作勇逐夢「視界」無限大 台南視障國小生獲全國佳作

台南市中西區成功國小潘姓學生參加教育部國教署全國視覺障礙學生作文比賽，獲得國小一至三年級組佳作成績，教育局今天公開表揚，...

化廢為寶！大理石汙泥改質永續環保塗料 花蓮美化銅門國小校園

花蓮盛產大理石等石材，台灣設計研究院與石資中心、成大昶閎科技（樂土）等聯手，將大理石汙泥廢料研發成塗料，今天與花蓮銅門國...

美濃龍肚國小「龍肚米」 有產銷履歷

高雄市龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕作，歷時120天產出約3千公斤白米，校方創設「龍肚米」品牌，是全國第一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。