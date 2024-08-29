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校園會客室／偏鄉巡輔師 守護易怒的孩子

聯合報／ 記者劉懿萱／專訪
輔導老師王衍娜（中）任教廿年，四年前轉戰偏鄉巡迴輔導。圖／王衍娜提供
輔導老師王衍娜（中）任教廿年，四年前轉戰偏鄉巡迴輔導。圖／王衍娜提供

新北巡迴輔導老師王衍娜任教已廿年，有十六年在永和區秀朗國小，因想嘗試新事物、期待看到不一樣光景，四年前毅然決然轉服務偏鄉學校，不僅深刻體悟城鄉間特教生、家長需求的差異，也透過偏鄉團體戰的型態，看到今年畢業特教生轉變，她自認是「任教廿年來最大的成就感」。

有別於早期各校設集中式資源班，區隔普通及特教生，台灣現鼓勵融合式教育，普通生、特教生同班上課，僅部分時間抽離原班到分散式資源班，由特教老師分組教學。然而偏鄉特教生受限於人少、距離遠，難聘專任輔導老師，以巡迴方式輔導多校特生。

王衍娜說，畢業實習結束取得正式老師，在秀朗國小一待就是十六年，想去外面吸收不同養分，讓她四年前轉當不分類巡迴輔導老師，現手上有三所學校，每周固定三校跑一輪。

王衍娜說，都會區孩子發生狀況，特師會立即入班協助，但偏鄉學校特性，特師無法隨時在學校內，如何協助普通老師、學校行政人員解決孩子的問題，是巡迴輔導老師的重點。

談起偏鄉四年中印象最深刻的學生，王衍娜提到接手一年多、今年國小剛畢業的孩子，從一開始不合意就暴怒、摔東西，直到有次孩子講出心中的困惑「老師跟爸媽都要他不要做這些事，那你們要我做什麼？」讓王非常開心，代表孩子逐漸學會表達情緒並學習控制。

偏鄉學校 資源班 輔導老師

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