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美濃龍肚國小「龍肚米」 有產銷履歷

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
美濃龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕種，歷時120天收成，產出約3000公斤的米，校方以自創品牌「龍肚米」申請通過產銷履歷認證。圖／校方提供
美濃龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕種，歷時120天收成，產出約3000公斤的米，校方以自創品牌「龍肚米」申請通過產銷履歷認證。圖／校方提供

高雄市龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕作，歷時120天產出約3千公斤白米，校方創設「龍肚米」品牌，是全國第一個通過水稻產銷履歷驗證的小學，校長林文毅開心說，白米吃得安心，存糧也夠供應全學年午糧，部分在有機友善市集義賣，收入再回饋到食農教育基金和畢業旅行基金，一舉數得。

龍肚國小靠近荖濃溪，土壤肥沃、灌溉便利，2005年推動食農教育，堅持無化肥友善耕種，2019年獲得農田綠色保育標章，田裡還出現生態指標性物種小雨蛙。學校今年租7分農地，2月插秧、鋤草、施肥，5月稻穗成熟，全校總動員下田收割，約生產3千公斤稻米。

校長林文毅說，近年食安問題嚴重，學校午餐食材均須溯源，學校自我要求高，去年向農糧署申請稻米產銷履歷驗證，今年7月通過。「龍肚米」供應學校全年午糧外，義賣所得也充實食農教育基金和學生畢業旅行基金。

六年級生鍾沛彣說，從耕種到收成，過程十分有成就感，無化肥的友善種植，既保護環境還吸引小雨蛙聚集，非常有意義。

農糧署表示，產銷履歷農產品重視生產過程記錄，無論是用藥、風險管理、產品檢驗都需經第三方驗證機構驗證合格，才可取得產銷履歷農產品標章，龍肚國小是最好的示範。

產銷履歷 農糧署 食農教育

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