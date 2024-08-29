國小畢業生疑甩巴掌霸凌 新北：轉銜國中續輔導

中央社／ 新北28日電

新北市新店某國小學生疑似甩巴掌霸凌同學，家長指控校方漠視不處理，且並未通知家長調查結果；孩子升國中將開學，擔心重演霸凌。教育局今天表示，會請國小轉銜國中持續輔導。

有家長向媒體反映，今年2月開學日，新店區某國小學生亂入球場推人，造成隔壁班學生骨折，老師消極以對，要求家長私下解決。

家長說，校方6月7日調查結案，通報教育局宣稱「啟動相關輔導措施」，但家長不但未收到調查報告，且受害學生將升上國中，害怕在同校國中又要面對霸凌的同學，「根本將燙手山芋丟給國中端」。

教育局今天晚間回應中央社記者詢問表示，經向學校瞭解，這是同一名學生分別發生「打球碰撞」及「疑似霸凌」2起案件。

其中，某學生2月間下課打球，意外碰撞導致另一名同學受傷。校方通報及展開救護，邀雙方家長釐清原委與溝通協調，家長彼此對學校處理無異議。

教育局指出，校方今年4月再接獲另一名家長反映，同一行為學生疑似有對其他3名同學霸凌，不但挖鼻屎塗抹冰淇淋，還甩巴掌霸凌同學。校方以「無持續性」為由，判定不構成霸凌，但家長不滿判定，因孩子透露先前已有被重複欺侮多次的紀錄。

教育局表示，經查確實有2名被害學生家並未收到調查報告，已嚴正要求校方依規定補發函文，並敘明調查審查決議及救濟程序。若不服調查結果者，可於30天內得提出申訴或陳情。

教育局指出，將持續追蹤，若發現校方處理及調查有重大瑕疵或違法，將要求校方另組處理小組，依法調查處理。

另外，家長表示，因當事人學生都已畢業離校，要求行為人升上國高中後，不會出現更嚴重的校園霸凌事件，希望教育局應加強監督機制，保障學生權益。

教育局指出，國小輔導人員及導師都有輔導管教、關懷並觀察互動情形，因學生跨階段升學，將督請校方依學生輔導管教辦法，轉銜至就讀的國中，繼續輔導協助。

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