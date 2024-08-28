嘉市志航國小特製入學禮 125隻「高小航」布偶陪伴新生上學

嘉義市志航國小今年特別製作以高志航將軍的圖像轉化代表勇氣與智慧的布偶「高小航」作為125名小一新生入學禮物，期待在「高小航」布偶陪伴下，降低新生焦慮，開心上學、快樂學習。校長鄭宛鈺說，希望這個小小的布偶能夠陪伴孩子們度過在校園中每一個重要時刻，成為他們學習與生活中的好夥伴。

前身是空軍子弟學校的志航國小，今年小一新生入學儀式，學校發揮巧思，在家長會的支持下，訂製125隻「高小航」布偶做為每名小一新生的入學禮物；「高小航」是就校名由來高志航將軍的圖像轉化，由學校藝文教師蕭雯心創造，代表勇氣與智慧的結合；期待藉由每隻「高小航」布偶的陪伴，降低所有小一新生的焦慮，從今天起都能開心上學，快樂學習。

迎新活動中校長鄭宛鈺、家長會長邱德文以及志工團長林千婷穿上與「高小航」布偶相同的服裝拉近學生距離；鄭宛鈺以問答方式鼓勵新生要勇敢、不怕困難，也和小一新生約定一個暗號，當師長說「高小航」，就要回答「很勇敢」，鼓勵新生入學後，一種勇氣的魔法與心理力量。