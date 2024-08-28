義大國際高中團隊 澳門青少年科技賽奪3金

高雄市義大國際高中團隊4名學生在「2024澳門國際青少年科技實踐大賽」中，從20組隊伍中脫穎而出，在「預設挑戰」、「即時挑戰」及「總成績」等3項目獲得金牌。

義大高中今天發布新聞稿表示，澳門國際青少年科技實踐大賽12日至14日在澳門舉行，義大國際高中團隊由高中部何羿霆、黃虞芹，以及自國中部畢業的林家瑜、林家瑄（現就讀高雄女中）等4名高中生組成，並由老師顏秀航擔任指導。

參賽學生都需要參加「預設挑戰」與「即時挑戰」2大挑戰項目。在「預設挑戰」項目中，學生要根據大賽委員會所指定的主題，事先選擇適合的題目進行設計與製作，並將完成的作品帶到大會展評。

校方表示，評審過程中，義大國際高中學生充分發揮在學校「研究與探索」課程中所學習到的解決問題能力，並展現了出色的中英雙語簡報能力，獲得評審一致好評。

此外，「即時挑戰」項目是在大賽現場公告挑戰題目後，每個參賽小組限時在2小時內完成機器人模型製作，並撰寫程式以完成預設關卡。

校方表示，義大國際高中4名學生在學校的STEM課程中，已學會機器人模型設計及程式語言編程等技能，因此在挑戰題目公布後，學生對順利完成任務充滿信心。

顏秀航表示，在進行即時挑戰的過程中，學生自信展現科技力與強大團隊協作力，精彩完成「即時挑戰」。這場賽事有來自亞洲各地20組優秀的青少年共同參與，學生們透過科技實踐的限時任務挑戰，展現對科技領域的才華。