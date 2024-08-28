開飯時候到了！竹縣國中小午餐9月起每周2次供應有機米

新竹縣政府從113學年度起自發性推出國中小學校午餐每周2次食用有機米政策，9月開學後即將上路，縣府農業處估計每學年供應量可達480噸，選用的有機米以縣內產地優先，因推動本案全縣今年一期作水稻有機驗證面積增加至50公頃，二期作也將加強輔導農友持續投入有機米生產。

農業處指出，這項政策配合有機農業促進法及農業淨零政策推動，學校午餐除了每周2次食用有機米，同時辦理相關有機食農教育，引導農民將稻作轉型為有機栽培模式，擴展有機栽培面積，可加速縣內有機農業發展、增加有機農產品通路。

供應學校午餐有機米的需求量以113全學年度計算，縣內國中小122校用餐人數約6.4萬人，每日申購食米數量約5.5噸，整個學年用餐40周、每周供應2次有機米，一學年用餐的有機米數量可達450至480噸。

農業處表示，竹縣從2019年就推動學校午餐食用有機蔬菜，已累積不少推廣經驗，既然學校午餐都已選用有機蔬菜，有機稻米提供學校午餐的政策「時候也到了」。

有機米提供學校午餐以3項策略來實施，包括推動水稻桃園6號作為縣內有機米產銷契作集團產區的主力品種；洽請農糧署北區分署協助縣府代辦有機米採購，採用產銷履歷驗證米供應模式，以公開方式徵求供應廠商，採購案在8月20日已順利決標。