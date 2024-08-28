全國第1所！美濃龍肚國小「龍肚米」 通過水稻產銷履歷認證

美濃龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕種，歷時120天收成，產出約3000公斤的米，校方以自創品牌「龍肚米」申請通過產銷履歷認證，是全國第1所通過水稻產銷履歷驗證的小學。今天產銷履歷發表會上，校長林文毅開心說，白米吃得安心，存糧也足夠供應全學年營養午餐。

龍肚國小靠近荖濃溪土壤肥沃、灌溉便利，2005年全校師生推動食農教育迄今19年，因堅持友善無化肥耕種，2019年獲得農田綠色保育標章驗證，田裡還出現生態指標性物種小雨蛙。

林文毅表示，今年食農教育承租一塊7分地種田，2月開始插秧、撿福壽螺、鋤草、施肥，5月稻穗成熟，全校總動員下田收割，送到碾米廠分裝、冷藏，約生產3000公斤稻米。

林文毅說，稻米以校名命名為「龍肚米」當品牌，供應全年學校午糧外，部分會在有機友善市集義賣，收入會回饋到食農教育基金和六年級學生畢業旅行基金。

考量近年因食安問題嚴重，所有學校午餐食材須溯源，但白米是自種的，本來沒有規範，學校自我要求高，去年向農糧署提出申請產銷履歷驗證，今年7月終於獲得通過。

農糧署表示，去年學校反映要做產銷履歷驗證單位，跟市府討論後，決定開學校端代號，今年順利通過，成為最好的示範。

農糧署補充，產銷履歷農產品亦重視田間生產過程的紀錄，無論是安全用藥、風險管理、產品檢驗等，皆須經第三方驗證機構驗證合格，才可取得產銷履歷農產品標章。