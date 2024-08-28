快訊

避免混淆 柯文哲明記者會聚焦政治獻金案不談京華城

百里侯熱身／李四川是新北必勝人選？選舉經驗藍最擔憂

爛帳就算燒不到柯文哲 撇清京華城圖利案恐不易

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國第1所！美濃龍肚國小「龍肚米」 通過水稻產銷履歷認證

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
美濃龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕種，歷時120天收成，產出約3000公斤的米，校方以自創品牌「龍肚米」申請通過產銷履歷認證，是全國第1所通過水稻產銷履歷驗證的小學。記者郭韋綺／攝影
美濃龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕種，歷時120天收成，產出約3000公斤的米，校方以自創品牌「龍肚米」申請通過產銷履歷認證，是全國第1所通過水稻產銷履歷驗證的小學。記者郭韋綺／攝影

美濃龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕種，歷時120天收成，產出約3000公斤的米，校方以自創品牌「龍肚米」申請通過產銷履歷認證，是全國第1所通過水稻產銷履歷驗證的小學。今天產銷履歷發表會上，校長林文毅開心說，白米吃得安心，存糧也足夠供應全學年營養午餐。

龍肚國小靠近荖濃溪土壤肥沃、灌溉便利，2005年全校師生推動食農教育迄今19年，因堅持友善無化肥耕種，2019年獲得農田綠色保育標章驗證，田裡還出現生態指標性物種小雨蛙。

林文毅表示，今年食農教育承租一塊7分地種田，2月開始插秧、撿福壽螺、鋤草、施肥，5月稻穗成熟，全校總動員下田收割，送到碾米廠分裝、冷藏，約生產3000公斤稻米。

林文毅說，稻米以校名命名為「龍肚米」當品牌，供應全年學校午糧外，部分會在有機友善市集義賣，收入會回饋到食農教育基金和六年級學生畢業旅行基金。

考量近年因食安問題嚴重，所有學校午餐食材須溯源，但白米是自種的，本來沒有規範，學校自我要求高，去年向農糧署提出申請產銷履歷驗證，今年7月終於獲得通過。

農糧署表示，去年學校反映要做產銷履歷驗證單位，跟市府討論後，決定開學校端代號，今年順利通過，成為最好的示範。

農糧署補充，產銷履歷農產品亦重視田間生產過程的紀錄，無論是安全用藥、風險管理、產品檢驗等，皆須經第三方驗證機構驗證合格，才可取得產銷履歷農產品標章。

小雨蛙是生態指標之一。圖／劉福裕提供
小雨蛙是生態指標之一。圖／劉福裕提供
美濃龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕種，歷時120天收成，產出約3000公斤的米，校方以自創品牌「龍肚米」申請通過產銷履歷認證，是全國第1所通過水稻產銷履歷驗證的小學。圖／校方提供
美濃龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕種，歷時120天收成，產出約3000公斤的米，校方以自創品牌「龍肚米」申請通過產銷履歷認證，是全國第1所通過水稻產銷履歷驗證的小學。圖／校方提供
美濃龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕種，歷時120天收成，產出約3000公斤的米，校方以自創品牌「龍肚米」申請通過產銷履歷認證，是全國第1所通過水稻產銷履歷驗證的小學。圖／校方提供
美濃龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕種，歷時120天收成，產出約3000公斤的米，校方以自創品牌「龍肚米」申請通過產銷履歷認證，是全國第1所通過水稻產銷履歷驗證的小學。圖／校方提供

產銷履歷 農糧署 食農教育

延伸閱讀

美濃客家八音傳習營 八旬藝師溫福仁傳揚演奏技藝

【帶路美濃】黃瑋傑：農村與山 還有歌

【濃情農事】食材珠寶盒：關於務農與生活在美濃的那些事

【濃情農事】美農米：美濃菸葉與稻米的前世今生

相關新聞

台首款AI教科書登場！2特色解決教學難題 家長擔憂又該如何解？

台灣首款AI教科書正式推出！作為科技之島，在科技廠和教科書出版商的協作下，今年開學率先推出第一款AI教科書。韓國政府去年就宣布將於2025年3月，正式推出AI教科書，沒想到卻被當地家長反對。到底AI教科書是什麼？

中和國小女子手球隊U14世界冠軍2連霸！獲20萬培訓金

新北市中和國小女子手球隊赴法參加2024法國巴黎國際手球分齡錦標賽（Paris World Games Handball...

校園會客室／金進強協會 送孩子要的書

台南市金進強閱讀協會送書十四年，從城市送到偏鄉，從游擊式送書到深耕式送書，發起人黃勝強說，學生的未來目前還看不到，但從孩...

全國第1所！美濃龍肚國小「龍肚米」 通過水稻產銷履歷認證

美濃龍肚國小推動食農教育，選用高雄147號水稻耕種，歷時120天收成，產出約3000公斤的米，校方以自創品牌「龍肚米」申...

縣長陳福海視察金寧中小學 強調學區發展與運動場域整合

金寧中小學刻正進行校園整體規劃設計，縣長陳福海今天前往寧中小視察，了解校內體育場館設施設備，以及校園整體規劃。陳福海表示...

改善通學廊道環境 新北雙溪國小旁做實體人行道

雙溪國小前正在進行通學廊道改善，目前已經進入收尾階段，今(27)日雙溪區區長林銚傑與共和里里長李蓁芳就到工程現場，實體人行道已經陸續施作完成，預計開學前可以完工，讓不論是學生還是用路人通行都更加安全，不用再人車爭道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。