考生妹妹不專心「盯念書就發脾氣」！她怨無計可施 網勸：壓迫沒幫助

教導孩子時，該如何讓他靜下心來讀書，是每位家長都要面對的問題。一名女網友發文詢問，稱自己的妹妹升國三是準會考生，但常常無法專心念書，有時甚至還會發脾氣，對此，網友們相勸：「不如問她喜歡做什麼，興趣是什麼」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己的妹妹升國三，是準會考生，國一國二時發現她常常無法專心讀書，例如有喜歡摸頭髮、坐姿很糟糕之類等習慣，而且讀書心態不正確。可是媽媽不放棄，花了很多心思在她身上，但即便如此，答題的錯誤率還是偏高，大概在三分之一。

原PO檢討了妹妹的問題，包括：「寫題目從來不做筆記、看題目會跳躍式的閱讀、常粗心、常常說她看不懂題目想幹嘛」，跟她分析這些問題，她只會改善一兩次，實則沒有太大幫助。並且叫她讀書時，「就像要了她的命一樣」，一直拖時間，如果嚴厲一點她就會開始鬧脾氣，有時還會哭。

原PO無奈表示，現在很明顯是她態度問題，但道理已經說了不下百次，「真的不知道該怎麼幫她了⋯全家都對現狀很無能為力⋯能不能給我一點建議」。

此文一出，不少網友認為應該要幫妹妹找到自己的興趣、方向，「她就不喜歡不要再逼她了，不如問她喜歡做什麼，興趣是什麼。有些人就不愛念書，逼她不會讓她進步，只會更加討厭，看她要不要高中就去工作，去嘗試看看她喜歡的事」、「就不喜歡讀書啊！體育課不也一堆喜歡穿外套躲在樹蔭不打球的怪咖，怎麼不見有人上網罵他們？啊他們就不喜歡運動啊！不是一樣道理？」。

也有網友認為原PO給妹妹太大壓力了，「太壓迫人了吧，坐在旁邊監督真的是沒什麼幫助，妳自己也當過小孩，應該懂被盯著的心情吧」、「人活得快樂就好了，活在別人『讀好書，賺好錢，最後跟其他人一樣死掉』的想像裡只是一種亞洲人的浪漫，不喜歡讀書不如去工作，做一些其他的事情。我看我弟也不喜歡讀書，我就常跟他說，不想讀出去學做水電也好啊」。