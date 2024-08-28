校園會客室／金進強協會 送孩子要的書

台南市金進強閱讀協會送書十四年，從城市送到偏鄉，從游擊式送書到深耕式送書，發起人黃勝強說，學生的未來目前還看不到，但從孩子的成長與表現，看到了投資的希望，也看到了希望是什麼，他會持續做一輩子，做不完就由子女接棒。

十四年前，台南市東區大同國小圖書館興建完成，需要充實圖書資源，找上時任台南愛心慈善會理事長黃勝強，但之前他曾捐十萬元給學校購圖書，校方沒有好的規畫，如打水漂，有了前次的失望，這次黃勝強猶豫了。

黃勝強說，他後來轉念，若每本書都能交到孩子的手裡，而且是讓孩子選自己喜愛的書，應該會更好，於是他提出新的捐助模式，帶學生到書店選書，送三至六年級每人一本書。

此行動獲得企業家林金秀、張進明的支持，後來三人成立「金進強閱讀協會」，每年送書給多所學校學生，小校人數少的就送中高年級學生，大校僅送六年級。南市有二百多所小學，他們算過，所有學校都要送完至少要一千萬元，如果加上搭車到書店的遊覽車費以及請吃麥當勞，至少要二千萬元，但三人小組毫不猶豫，舉雙手贊成。

起先送書是每年選不同的學校，但有校長認為，若要推動閱讀，應採深耕式，於是對部分積極推動閱讀的學校連續五年送書，學校並設計閱讀課程搭配，已擴及十四校。黃勝強說，每年「游擊式」送書仍持續，主要都是偏鄉學校；市區學校作法則不一樣，配合教育局所推的布可星球計畫，發獎金給每年級積點，數量前三名學生，以及只要投稿獲刊登就給五百元，發現學生上報率大增。

「看不見是未來，投資的是希望；但願我的努力，可以看見你的未來。」黃勝強說，許多學校都會要求學生寫閱讀報告，連續被送書的學校，可從同一名學生的閱讀報告看到文字、文意的精進與成長，三年級只寫幾十個字，到了六年級已是一大篇，除了看到「投資的是希望」，也看見「希望是什麼」。

金進強閱讀協會已送書七十七校，深耕計畫也持續在擴大，「如果送書能做十年，就能做廿年；若做廿年就能做一輩子，做不完就由子女接棒。」黃勝強笑說，這是協會一致的共識。