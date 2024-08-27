改善通學廊道環境 新北雙溪國小旁做實體人行道

雙溪國小前正在進行通學廊道改善，目前已經進入收尾階段，今(27)日雙溪區區長林銚傑與共和里里長李蓁芳就到工程現場，實體人行道已經陸續施作完成，預計開學前可以完工，讓不論是學生還是用路人通行都更加安全，不用再人車爭道。

共和里里長李蓁芳說，雙溪國小這一條道路，路幅較狹小，常常會有人車爭道的情況，再加上這邊上下課的時候學生多，原本設立的標線型人行道似乎無法解決人車爭道的問題，因此，市府和公所也協助設置實體人行道，讓人車分流，安全更有保障，希望也為雙溪地區建立良好的通學環境。

雙溪區區長林銚傑說，雙溪國小的通學廊道改善，感謝中央和市府補助經費，還有當地里長及學校的支持下，利用暑假期間設置實體人行道，目前已進入收尾階段，可望在開學前可以完成，讓師生和家長上下課行走更安全有保障。