台首款AI教科書登場！2特色解決教學難題 家長擔憂又該如何解？

台灣首款AI教科書正式推出！作為科技之島，在科技廠和教科書出版商的協作下，今年開學率先推出第一款AI教科書。韓國政府去年就宣布將於2025年3月，正式推出AI教科書，沒想到卻被當地家長反對。到底AI教科書是什麼？而韓國家長反對AI教科書的原因是？台灣的AI教科書的優點又為何？適合上路嗎？

全球瘋AI，教育產業自然也不例外。昨天（22日），台灣率先推出第一款AI教科書，由教育科技廠商ViewSonic，攜手兩大教科書出版社康軒和南一，共同推出首款AI教科書，並將於9月開學的新學期正式上路。

早在去年，韓國教育部就喊出要推出AI教科書，但卻收到5萬名家長連署抗議，擔心孩子過度使用電子產品，也憂慮AI內容正確度。到底AI教科書是什麼？AI工具如何減輕教師負擔，並提高學生的學習效率？

AI教科書是什麼？提供即時評測和學習診斷分析

在智慧學習的時代，除了電子白板、平板等硬體設備，還需要搭配優良的軟體內容，才能實踐優質的智慧學習。

這款科技廠、教科書廠商合作的AI教科書，並非天外飛來一筆。ViewSonic優派學院院長暨專業商用顯示器部總經理連育仁提到，現在所有人都在談AI，但卻各自談著不同的AI，有各自的論述與期待。因此，ViewSonic期待透過ClassSwift平台，整合所有教科書和AI工具，降低教師使用的門檻，也提升學生學習效率。

ViewSonic去年即推出ClassSwift一站式即時互動教學平臺，這次將康軒和南一的電子書整合到ClassSwift，內建的生成式AI工具將提供即時測驗、多元化評量及即時學習診斷功能。

ClassSwift內建的生成式AI工具將提供即時測驗、多元化評量及即時學習診斷功能。遠見記者李加祈攝影

ViewSonic董事長暨創辦人朱家良表示，即使現在市面流傳許多AI工具，但許多老師還不知道該如何運用於教學，因此，ViewSonic將傳統數位教科書與AI結合，讓每位老師都能輕鬆使用AI進行教學。

特色一：促進互動》任務發送給每一位學生，全班互動討論

國小教師上課最怕遇到哪些情況？對桃園大竹國小的老師林芳全來說，一是上課提問沒有人回答，教室一片冷清；二則是每次都是同一位學生舉手，其他學生總是安靜不發言。林芳全認為，數位教學能解決上述兩大難題，在促進課堂互動的同時，更讓每一位學生都有參與課堂的機會。

目前的數位教學主要運用電子白板和平板，搭配軟體平台進行。老師可以派送任務，所有同學的平板中就會顯示問題，讓每一位學生都必須作答，包含選擇、問答或連連看等多元題型。

大屏幕也會即時顯示學生的作答進度。林芳全觀察到，當電子白板顯示越來越多人完成作答，「會激起他們（學生）的好勝心，」許多不服輸的小學生會更認真地解題，希望答得又快又好，有效提升學生的學習動機。

當在所有學生完成後，教師可以投影特定學生的答案於大屏幕，請學生分享他的想法，讓全班一起討論。林芳全分享，當所有同學都主動且熱烈參與課堂時，教師的角色就從單向講述者，轉變為引導者，帶領孩子一同探索知識。

教師可以投影特定學生的答案，請學生分享他的想法，讓全班一起討論。林芳全提供

特色二：適性學習》紀錄所有學習歷程，學習內容差異化

除了促進師生互動，林芳全認為AI教科書最大的幫助在：達成適性學習。AI教科書能隨時紀錄每位學生的學習歷程，並依據答題狀況，回報評測結果，甚至推薦延伸教材，讓教師在課堂上就立即掌握學生狀況，不必等到課後才檢討教學成效。

康軒文教集團總經理黃輝鐘提到，以前，教師主要透過一學期兩到三次的段考，掌握學生學習狀況，但有了AI教科書，能隨時彙整學生答題紀錄和能力分析，「現在老師能隨時掌握學習狀況，主動積極程度更高，」黃輝鐘表示。

而根據AI系統分析的學生程度和狀態，教師可派送不同難度的任務，讓程度不同的學生也能在同一間教室學習。林芳全舉例，像國文注釋的學習，可以讓程度好的孩子完成填空任務，而學習成就較低的學生則拿到選擇題，在大班級裡落實適性化、差異化教學。

康軒文教集團的電子書透過ClassSwift 一站式即時互動教學平臺，可運用生成式AI技術蒐集並分析學生的學習數據，生成學習歷程報告供教師與學校參考。ViewSonic提供

韓國家長反對AI教科書，台灣如何看？

看似優點不少的AI教科書，卻在韓國受到部分家長反對。八月中，韓國五萬名家長連署，反對AI教科書推行，因擔心學童接觸電子產品時間過長，影響身心發育和健康，另外，也有家長擔憂AI提供知識內容的正確度。

針對韓國家長的反對意見，黃輝鐘強調，「AI沒有改變原先的學習內容，只是引起學習動機和確認學習成效的工具，」他期待透過實際運用和多方溝通，能降低部分教師和家長對AI教科書的疑慮。

連育仁更表示，韓國和台灣狀況不同，目前韓國政府尚未具體提出AI教科書的功能和樣貌，自然會引起家長恐慌。反觀台灣，ClassSwift運用大型語言模型加上ViewSonic演算法，結合傳統數位教科書、互動教學與學生分析功能，打造成教師的「智慧助教」，也邀請中小學教師做實測與回饋。

「AI教科書會不斷更新、優化，」連育仁補充，ViewSonic未來將拓展AI輔助教學功能，像是簡答題自動批改、語音自動校正、評語分析等，甚至會讓學生能透過與AI助教的互動對話來學習，進而獲得更個人化的學習體驗。

未來AI教科書如何發展？教育部持續觀察國際趨勢

當產業界攜手推出首款AI教科書的同時，教育部反而抱持相對謹慎的觀察態度。教育部次長葉丙成提到，若做到學習成效分析，AI教科書確實有助於老師精進教學，但，同時他也認為，「AI教科書不是現階段數位教育最主要的目標，」葉丙成強調，或許等現場教師更信任和熟知AI工具後，再來推行AI教科書，成效會比較顯著。

當AI工具百花齊放，學校的數位教育也產生新一輪革命。不論現在持積極或保留態度，AI教育已成勢不可擋的改革方向，而AI教科書的實際效益，值得各界持續關注，並針對教學現場的狀況，保持溝通對話，一同促進台灣教育革新。

左起ViewSonic教學軟體事業部總監朱國偉，南一教育集團董事長蘇偉銓，ViewSonic優派學院院長暨專業商用顯示器部總經理連育仁，康軒文教集團總經理黃輝鐘，國立高雄師範大學校長王政彥。遠見記者李加祈攝影

（本文出自2024.08.23《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）