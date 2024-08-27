113學年開學在即 黃偉哲：掌握學生情緒避霸凌
113學年度開學在即，台南市長黃偉哲今天出席台南市高中職及國中小學校長會議表示，應掌握學生情緒表現，避免校園霸凌及教師違法處罰事件。
台南市113學年度第1學期高中職暨國民中小學校長會議今天登場，主題是「AI揚帆啟智慧 適性主動固學力」，且回顧112學年度成果，黃偉哲出席慰勉校長們辛勞。
黃偉哲表示，校長務必深入了解學生在校情緒表現，避免校園霸凌及教師違法處罰事件，且落實校園巡檢，防堵登革熱及日本腦炎，並全面落實交通安全課程，打造溫馨友善校園環境。
黃偉哲同時提醒學校校舍若有空間，可申請興建太陽能光電設備，環保減碳，也幫學童防曬，還讓校務基金賺回饋金，一舉數得。
台南市政府發布新聞稿指出，學校學力表現是辦學基礎，隨著AI（人工智慧）時代來臨，市府希望校長以前瞻眼光運用科技，掌握老師教學及學生學習情形，提升學校學力品質。
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