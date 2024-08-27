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不當管教？ 學童頂艷陽跑樓梯 學校澄清

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
爆料民眾指出，8月20日約中午1點多至2點，正是天氣最熱的時候，她在東門國小外看到一群小朋友正不斷上下繞圈跑樓梯。圖／取自臉書新竹人有事嗎
爆料民眾指出，8月20日約中午1點多至2點，正是天氣最熱的時候，她在東門國小外看到一群小朋友正不斷上下繞圈跑樓梯。圖／取自臉書新竹人有事嗎

近日天氣炎熱，新竹市東門國小卻有學生中午頂著艷陽在室外樓梯來回跑，被路過民眾拍下轉發社群網站，質疑是不當管教；事件引起大批網友議論與議員關心，但校方澄清民眾拍到的畫面是籃球隊培訓計畫，強調全程有老師、教練陪同，並無任何學生不適。

新竹近日中午平均氣溫超過攝氏33度，但有民眾發現東門國小有一群學生下午1、2時不斷在室外樓梯上下折返跑，其中幾人原本跑很快，沒多久就軟腳改用走的，影片放上臉書社團「新竹人有事嗎」後，有人擔心學生發生橫紋肌溶解症，也有人擔心學生腳軟摔落樓梯。

東門國小特別拍攝學童快樂奔上樓梯的影片正面回應，並說明這是籃球校隊培訓，訓練過程老師都是全程在旁陪伴關注，並留意每位學童身心狀況，當天也並無任何學童不適。圖／取自臉書新竹爆料公社
東門國小特別拍攝學童快樂奔上樓梯的影片正面回應，並說明這是籃球校隊培訓，訓練過程老師都是全程在旁陪伴關注，並留意每位學童身心狀況，當天也並無任何學童不適。圖／取自臉書新竹爆料公社

校方解釋，學校籃球隊從7月底開始，每天下午1時30分都有訓練，民眾看到的畫面就是訓練過程，目的是鍛鍊下肢肌力，整個過程都有教練、老師陪伴，訓練結束也無學生身體不適。

不過，新竹市議員蔡惠婷認為，暑假天氣炎熱，學校選在中午天氣炎熱時段訓練，可能增加中暑與意外風險，民眾顧慮不適沒有道理，學校訓練應注意時間場地和學生的耐受力；議員劉彥伶則提到新竹有40多間學校，但有風雨球場的學校僅佔18%，未來會要求教育處盡速協助各校建置，讓學生們能有合適的運動環境。

新竹 議員

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