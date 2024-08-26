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高市灣內國小二期工程完工 新學期將供學生使用

中央社／ 高雄26日電

為解決高雄仁武區灣內國小舊校區腹地受限問題，市府採遷校新建方式在八德東路南側學校用地打造全新校區。二期校舍工程歷經2年多施作，已在日前取得使用執照，將在新學期提供學生使用。

市府採遷校新建的方式在仁武區八德東路南側學校用地打造一座全新校區，一期工程由校方自辦，已於民國111年1月遷校至新校區；二期校舍工程則由市府工務局新建工程處代辦，歷經2年多施作，日前取得使用執照。

高雄市工務局新建工程處今天新聞稿表示，二期校舍校園及非營利幼兒園規劃以「都市中的森林校園」為主要構想，打造寬廣開放的視野，一、二期校舍間以連接走道串聯，為師生打造暢通無阻的學習環境。

新工處說明，二期校舍工程主要新建地下1層、地上3層，涵蓋3間公托教室、12間普通教室校舍1棟及地上3層非營利幼兒園，規劃有10間幼兒活動室，總樓地板面積約3797.39平方公尺，總工程經費約新台幣1.2億元。

此外，二期校舍的綠建築標章規劃有綠化量、基地保水、日常節能、水資源、污水與垃圾改善等5大綠建築指標，完工後除了可為灣內國小新校園補上最後一塊拼圖外，也將提供師生們優質的教學環境及更寬廣的活動空間。

幼兒園 校園 綠建築

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