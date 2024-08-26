建中、北一女校友共通點？她曝「40到50歲族群」一項特徵太費解

台北明星高中建中、北一女是不少人夢寐以求的第一志願，然而近日有女網友在threads發文寫道：「為什麼40到50幾歲的人，都還是很喜歡提自己是北一女、建中的？求解」引起熱議。

原PO發文分享，之前辦公室有叔叔在座椅上放建中外套，雖然那是他兒子的，不過他仍要強調自己也是建中畢業的。原PO認為，可以對學校產生榮譽感，但前提是不要一直掛在嘴上、沒來由的向他人炫耀。她表示，10幾歲到30初因為剛考上，提這話題感覺還好，而70多歲話當年也很正常，但其他沒來由卻一直說的人，實在令人一頭霧水。

該文貼出短短三天，已吸引1,400多個愛心、超過550則留言，還有近80次的分享。部分網友認同表示，「我爸今年84歲了，到現在還會提『以前我念建國中學初中部跟高中部時多努力』」、「我媽媽70多歲時，也還在說她是台大法律系畢業的」、「更愛提的是北一女又台大」、「很正常吧？附中更誇張，從大學一路報班號，報到告別式」。

不過也有人認為跟年齡沒關係，校友解釋，「我快50，建中在當年劉校長時代校風自由，而大家多以身為建中人為榮，要當時校友唱校歌，我相信仍可以朗朗上口，那是一個共同美好的記憶」、「就凝聚力很強，我有參加海外的北一女校友會，從剛畢業入職到退休計畫都有辦講座，甚至瑜伽教室也有，找的都是校友，有些學姊是我媽媽的年紀，知道我是學妹後也很照顧我。大學時遇到學姊教授也會被特別盯：『妳是北一女學妹，怎麼能考這樣呢？』」