本土語言教學支援人員將改稱老師 教部擬年底實施

為提高教學現場對本土語言教學支援工作人員的尊重，教育部研擬修正相關辦法，教學支援工作人員將改稱為教學支援老師，預計今年底前發布實施。

根據「國家語言發展法」規定，111學年度起，本土語言全面納入國中小及高中必修課程，國家語言除了閩南語、客家語、原住民族語等，也納入台灣手語、閩東語，作為本土語文課程的選項。

為提高教學現場對教學支援工作人員的尊重，同時考量教學支援工作人員工作也屬於教學人員工作範疇，教育部於7月底預告修正「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法」，研擬修正教學支援工作人員的定義及簡稱，以符應現場期待。

教育部今天透過文字回應，因應教育部第5屆本國語文教育推動會委員提案，為提高教學現場對教學支援工作人員的尊重，期以「老師」取代原「人員」的稱呼，原教學支援工作人員將改稱為教學支援老師，以提升教學支援工作人員的地位，目前正進行修正「國民中小學教學支援工作人員聘任辦法」的行政程序，預計今年底前完成發布實施。

根據教育部資料顯示，目前國中小教學支援工作人員共計9703人（含閩南語文4759人、客語文2841人、閩東語文29人、原住民族語文1624人、台灣手語450人）。

教育部提到，為提升本土語言教支人員的待遇，已於111年度與代課教師同步調整鐘點費，本土語文（原住民族語除外）及其他科目在國小調整為新台幣336元，國中調整為378元，高中調整為420元；原住民族語部分，國小教支人員鐘點費維持360元，國中調整為405元，高中為450元。

為提升教學支援工作人員授課意願，教育部指出，除了鐘點費，另給予每學期2000元的交通費補助，並依跨校授課節數及學校類型加碼，最高補助8000元。