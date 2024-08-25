台中大智國小雨水花園 改善積水轉型成氣候教材

為使氣候變遷調適的種子在各地萌芽，環境部推廣雨水花園。台中大智國小除改善原有積淹水環境外，更將「雨水花園積木模型」納入教材，讓學生瞭解雨水花園的功能和結構。

環境部因應氣候變遷推廣調適韌性設施，於民國110至112年期間設置雨水花園示範場址共有15處，分布於全台8縣市；雨水花園不僅具有節水、節能、保水和降溫等功能，還成為融入校園的大型教具，傳遞環境知識和氣候變遷調適的重要性。

環境部舉辦雨水花園教具競賽，台中市東區大智國民小學以「雨水花園積木模型」獲得第2名。

大智國小總務主任吳俊瑯告訴中央社記者，其實校內近年來開設積木教學課程，因此在設計雨水花園時也希望運用這項特色；這項作品先利用樂高積木製作出雨水花園的模型，讓學生通過實際操作瞭解雨水花園的功能和結構。

吳俊瑯表示，原本雨水花園的場地是舊展演場，但過於潮濕，原有的木板已腐朽，也出現白蟻，後來發現原因就是積水不易排出；雨水花園完成後，製成海棉吸水般的效果，就算有強降雨發生，過去這塊地區常見的積淹水也不易出現。

吳俊瑯指出，現在這塊地區也成為學生觀測濕度、溫度、降雨量等的地區；另外生態池、儲水槽的設計也讓學生了解水的匯流；近期也已經發現有部分蝴蝶、昆蟲開始佇足，目前也新植光蠟樹，希望未來能有機會吸引更多昆蟲，豐富生態系。

環境部說明，打造雨水花園韌性設施可提升地方微氣候調適韌性，並鼓勵校園自主推動面對氣候變遷調適工作；也持續加強民眾對減緩全球氣候變遷的認知，並引領地方政府共同推動相關政策，以共同減少溫室氣體排放。