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校園會客室／校長重實作 科技城裡教科學

聯合報／ 記者巫鴻瑋／專訪
六家高中校長江月媚（左）親自帶著學生作科學實驗，讓學生從動手、動腦中學習。圖／江月媚提供
六家高中校長江月媚（左）親自帶著學生作科學實驗，讓學生從動手、動腦中學習。圖／江月媚提供

六家高中校長江月媚，從事教職卅年，雖是專業的化學老師，不過很早就嗅到科技能為教育帶來更多可能性的她，不斷將許多創新的教學法融入教育之中，讓她能培養出一代代科技人才，更一舉讓六家高中躋身科技智慧城最重要的科研高中之一。

新竹被譽為科技智慧城，許多新竹科學園區人才都落腳於此，對孩子的教育當然也不馬虎。六家高中座落於竹北市中心，過去雖然是默默無聞的社區型中學，但在近年無論是會考、學測或科展，都繳出漂亮成績單，這都脫不了江月媚的「科技教學」。

江月媚提到，培養科技人才就要讓孩子從小親近科學、實地操作，就像化學的英文拆解後是「Chem is try」，科學教育強調探究與實作，唯有讓學生從做中學，才能「眼見為憑」，因此任教以來，不斷帶著學生做科展研究，參加科學競賽及數理能力競賽。甚至即便已經是校長，仍會親自下場教課，帶著學生實作實驗。

六家高中在江月媚的帶領下，不僅有科技自造中心，江月媚還力邀清華、陽明交大的教授開課，如程式語言微課程、假日實作，今年還將成立半導體教師社群，引領學生初探半導體，明年增設「生醫實驗班」。

她表示，人文教育同樣重要，希望孩子無論是成為工程師、科學家，或是文學家、藝術家、探險家都好，要多元的發展成為各領域的達人。

「校長不僅是行政領導者，也是課程領導者。」她說，六家高中成立不過十年，只有親自帶領師長參加創意教學競賽、鼓勵學生多元探索與發展，才能夠讓家長放心把孩子交給學校，更感謝默默為教育奉獻的師長們，如今六家高中也即將躋身「5Ａ」級學校。

半導體 新竹 領導者

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