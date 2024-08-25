校園新鮮事／屏東枋山加祿一輪軍 環島宣導防災

屏東縣枋山鄉加祿國小獨輪車隊「加祿一輪軍」，今年第10年挑戰環島，他們足跡遍布全台，曾到離島澎湖、金門，頂著烈日踩獨輪車挑戰耐力與體力，沿途並將防災遊學課程帶到各校，兼做公益。

枋山鄉加祿國小推動獨輪車逾10年，每年暑假，老師帶學生展開獨輪車環島挑戰。今年是第10年，獨輪車隊回到初衷，在屏東縣家鄉及小琉球展開3天2夜行腳，共奔馳123公里。

今年7月中旬，獨輪車隊26名師生從學校出發，一路騎到屏東，東港用搭船到小琉球。加祿國小校長李明相說，獨輪車環島行程，老師們接力領跑，學生騎獨輪車跟在後方，並安排到各校帶闖關遊戲，宣導防災教育。

加祿國小指出，千里環島夢想已於2019年達成，2020年前往澎湖進行百公里環島挑戰，並搭配淨灘活動。去年起完成台11線124公里程。每年他們選在暑假出發，經歷烈日、午後雷陣雨考驗，有的學生至少挑戰2次，也有畢業校友再回來參加。

「騎獨輪車，學習到堅強意志力」六年級學生曾淯晴說，上路前要做好心理準備，有些路段與機車、大卡車距離很近，心裡不免怕怕的，但要學習沉著應變。