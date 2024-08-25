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桃園南勢國小學生太多 新設平鎮國小117學年招生
桃園市平鎮區南勢國小學生數總量管制逾10年，每年幾乎都要轉介約百名學童至鄰近學校就讀，引起民代關切，盼市府減輕南勢國小就學壓力。桃園市教育局指出，新設平鎮國小位於平鎮山仔頂地區文小四用地，校舍規畫中，目前預計設36班、117學年度招生，預估設校經費約12億元。
南勢國小學區涵蓋南勢、金星、平安、平南、平鎮、區興、福林及新貴里等，是平鎮區前5名大里。教育局統計，南勢國小近3年學生數落在1800、1902及1923人，因總量管制，分別轉介85、106及93名學生至鄰近國小就讀。
市議員劉仁照認為，南勢國小學區範圍廣，導致有學生戶籍在此卻無法就近就讀，市府除了協助轉介其他學校外，也要積極推動周邊祥安國小、山豐國小發展特色，吸引前往就讀。
市議員王珮毓也提到，南勢國小為平鎮創校逾百年老校，許多家長都希望孩子跟自己讀同樣國小，她期待未來平鎮國小能發展出特色。
平鎮國小籌備處主任李志鵬說，未來學校周邊有科技公司及工業區，校內特色課程將朝科技結合當地文化設計，並評估設置非營利幼兒園。
教育局說明，預計116學年度召開學區劃分會議，討論哪些里畫到平鎮國小。
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