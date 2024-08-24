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龍年寶寶升國中掀「教師返鄉潮」 新北增83班教徵仍缺42人

中央社／ 新北24日電
國中教室情境照，非新聞提及學校。記者潘俊宏／攝影
國中教室情境照，非新聞提及學校。記者潘俊宏／攝影

新北教育局表示，龍年寶寶今年升國中，造成113學年度市內國中新增班級數達83班，國中教師徵選仍缺額42名，各校代理教師將持續招考，若不足則授權依教師超鐘點等方式因應。

教育局今天指出，統計新北市內國中113學年度增班數量為83班，主要是龍年寶寶升國中，導致國一新生人數增加。而新北市113學年度國中教師甄選開缺名額231名，經分發後已報到189名教師，不足額錄取及未報到所遺缺額合計42名。

一名國中校長表示，各校缺額包括普通科、英語科、特殊教育科。他所在學校的數學科、輔導老師等缺額已經是第3招還找不到人，最終會以教師超鐘點方式因應。

某校長指出，雙北生活開銷大，許多代理教師考取正式教職後便返鄉任教，各縣市今年老師需求名額增加，很多老師多年介聘調外縣市不成，今年都成功順利返鄉，也間接造成新北市的老師開缺名額增加。

另一所都會區的國中校長告訴中央社記者，今年因龍年寶寶升國中而大增班導致教師缺額大增，但龍年這一波學生人數在3年後將結束，屆時班級數會突然減少，因此控管員額有其必要性。

即將開學，教育局指出，對於國中教師員額可能不足的問題，國中代理教師將持續招考中，後續若仍不足，授權各校依需求，透過校內教師超鐘點、聘任退休教師兼課及跨校兼課等方式因應，以利開學前所有師資到位，確保學生權益。

教育局表示，新北市113學年度國小教師甄選開缺名額751名，經分發後已報到658名教師，不足額錄取及未報到所遺缺額合計93名。目前9成國小均已完成招聘代理教師，師資幾乎已到位；其餘未完成招聘學校，僅餘1至2名缺額陸續招考。

針對如何吸引熱情與專業代理教師至新北市服務，教育局指出，自113學年度起，參加正式教師甄選備取未分發的教師，若113學年度於新北市擔任代理教師，參加114學年度正式教師甄選初試將可加分10%，若加分後達錄取門檻，將以增額錄取方式進入複試。

代理教師 教育局 新北 龍年

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