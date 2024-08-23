營養午餐剩食多 國小童剩食地圖勇奪科展大會獎第一名

第64屆中華民國中小學科學展覽會今揭曉得獎名單。桃園市中壢青埔國小學生觀察到營養午餐剩食問題，設計出一套午餐剩食地圖系統，不只呈現資料多元，還已在學校進行測試，評審認為有很好的推廣與實用價值，勇奪國小組生活與應用科學科大會獎第一名。

今年全國各級學校科展參賽作品達9,316件，經初選參加地方展覽會的作品有4,451件，最後進入全國展覽會的作品405件。總計頒發第一名28件、第二名28件、第三名62件、佳作80件，團隊合作獎、（鄉土）教材獎及探究精神獎共計85件，總得獎率69.88%。

桃園市中壢青埔國民小學林靖恩、陳妡凌與莊昕穎觀察到學校午餐剩食問題，結合SDGs永續發展目標，設計了一套「午餐剩食地圖系統」，並運用物聯網技術，設計出作品《惜食新選擇-打造零浪費午餐剩食地圖系統》，獲得國小組生活與應用科學科大會獎第一名。

他們的作品展現對新技術的學習和應用能力，實驗設計系統性強，且從模擬測試到實際應用，逐步完善系統功能。此外，資料呈現多元化，包括使用Google試算表、Line群組、Dashboard長條圖等方式，便於使用者查看；還考慮到營養素計算，體現了對健康飲食的關注。

此套系統更實際在學校進行測試，且能根據反饋不斷改進，顯示了良好的執行力和改善能力。評審認為，這是一個融合科技應用和生活實踐的優秀作品，除了嚴謹且全面的實驗外，更具有很好的推廣與實用價值。

新北市南山高級中學國中部羅予晨、梁允謙、何岱恩同學的作品《不『鰻』你了~魚骨成金》獲得國中組生活與應用科學科大會獎第一名。作品利用低溫烘乾前處理與水代法，處理過往因含油量高而不易再利用的鰻魚魚骨。評審們認為，此新方法產生的處理液可進一步開發為胺基酸萃取物和鰻魚油，食鹽水浸泡取代強鹼處理也減少了製作鰻骨鈣粉對環境的負擔，實現了資源的充分利用並創造了多元的商業價值。也獲得了特別獎「聯發科技創造無限可能獎」優等獎。

台北市立內湖高級工業職業學校的賴冠銘、張友銘、彭念祖同學，他們的作品《應用多任務學習神經網路建構可譜識六孔竹笛機器人》獲得高級中等學校組工程學科大會獎第一名。作品研發出可以識譜及吹奏中國笛的吹笛機器人，並結合多種技術包括控制吹氣流速、吹嘴角度及六指按壓音孔的變化來控制音高以吹奏樂曲，目前也已有初步成果可以演奏。

評審認為此研究結合了科學於藝術之應用，頗為有趣，也在研究動機及目的上有很清楚的說明，並對前人的研究進行了充分了解，也加強了機器人在吹奏的控制動作，是相當完整的研究，也因此亦獲得特別獎「微軟少年英雄獎」。

評審總召集人李文献教授表示，本屆參展作品內容取材相當多元，也不乏具創意及實用性的作品，展現了學生們在科學研究上的優秀能力與創意。