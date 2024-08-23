「飲料插吸管」他吞警告！釣出校園狠人曬更奇葩原因：成績優良

學生時期被記警告或大、小過是許多人的惡夢，被處罰的原因百百種，像是常見的遲到或是上課搗蛋等等，當然也可能是各種五花八門的奇葩行為，讓自己受到懲罰，不過這些故事也成為成長路上的難忘回憶。近日就有一名網友在Threads上發文分享自己被記警告的原因竟是一根「吸管」。

原PO在貼文中直接曬出自己的獎懲單，令人困惑的是，記警告的事由欄竟寫著「飲料插吸管」，他在文章寫下「你們遇過最扯的獎懲是什麼！我飲料插吸管被記警告這樣夠兇嗎」，並在底下徵求校園狠人在底下留言，並強調「越兇越好」。

貼文曝光短短幾個小時就釣出大批網友分享自己的「豐功偉業」。留言區可以看到不少網友直接貼上影片和照片，像是「把煙火塞進抽屜」、「把桌椅疊到天花板」、「上課學雞叫」、「查字典比賽不帶字典」、「玩求生手環的打火石」、「全班把班導車子180度旋轉」、「打算去搬學校校車，全部教官跑去阻止」、「走廊烤地瓜」，還有人「參加數學競賽成績優良」卻被記警告一支、「打掃太認真」被記小過一支，留言區各種有趣的故事讓貼文流量達到80多萬。

也有網友感嘆「這就是青春，好好珍惜這段時光，長大之後就笑不出來了」、「真的剩沒多少年了，所以別問過要銷多久，就問青春剩多久」。