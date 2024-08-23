開學1天又放2天…一票學生怨搞不懂 她苦笑安慰：我要連上8天

今年暑假即將劃下句點，家長們早已迫不及待送小孩回學校上課。不過21日有一名網友在Threads發布一則貼文，抱怨道「我其實很想問，禮拜五開學的用意到底是三小」，短短一句話吸引大批網友表示有共鳴。

根據網友提供的113年行事曆，國小到高中階段的學生將在8月30日星期五開學，而寒假則在明年的1月21日星期二開始。網友們紛紛留言表示不理解，有些人星期四還要返校，星期五開學然後又放假了，上一天放兩天的行程讓眾人感到荒謬。

不過有人補充，因為教育部規定暑假是60天整，才會卡到這麼尷尬的時間。其他網友也紛紛表達意見，「我覺得啦，應該是星期五開學當第一週，下個星期開始就可以直接模擬考」、「再讓你多體驗兩天的暑假」、「開個儀式感的」、「我也不知道開學的隔天放中秋的意義在哪，可以直接中秋完再開學欸」、「我們開學是開學考，一整天都在考試，所以這樣比較好」。

也有網友透露自己的學校是直接連上8天課，所以中秋跟國慶有連假。還有一位女學生是平常就在學校住宿，週末才會返家，苦笑安慰大家別難過：「學校要我週四晚上回去，然後週五開學，週六週日補課連上8天，沒問題的。」