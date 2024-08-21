開發App助小農行銷 羅東國中學生奪麻省理工高峰會設計獎
「2024 App Inventor創作徵選計畫」是全球矚目的科技教育盛事，吸引世界各地學生參與麻省理工學院人工智慧與教育高峰會競賽，台灣有2支代表隊本月遠赴美國參賽，其中1支是宜蘭羅東國中學生以「No Waste」App角逐，運用科技協助小農解決行銷與剩食問題，具有開創性，拿下「最佳設計獎」，為國爭光。
縣政府昨天表揚獲獎學生林庚叡及雙胞胎兄弟楊師廷、楊師宸，還有指導老師楊智超。縣長林姿妙表示，獲獎師生把目光聚焦於在地小農的困境，使用App Inventor開發出一款能有效解決農產品行銷問題的「零廢棄」應用程式，方便小農能把自家農產品推廣給消費者，擴展農產銷售管道，減少浪費、增加收入。
據了解，羅東國中在國內比賽時獲銀牌，原本只有金牌隊伍有機會參加世界賽，但因設計深具創意，孩子輸在5分鐘的英語解說能力，後來經過競賽籌備單位討論爭取，決定給這群來自鄉下的孩子一個機會，校師生得知有機會闖進世界大賽，開心雀躍，努力精進英語聽說，終於在世界大賽拿下最佳設計獎。
學生林庚叡表示，他們原本有考慮到各方面的App設計主題，後來認為宜蘭是農業縣，稻米蔬果豐富，但有些賣相較差的農產品因為滯銷或售價不好，丟棄可惜，所以最後才會決定設計「No Waste」App，替小農行銷、解決NG商品的出路。
學生楊師宸與楊師廷說，考量部分農友年齡層偏高，該軟體設置AI語音，只要透過語音輸入、上傳照片，就能整理出商品列表及標示地圖，進而串連生產端、消費端互動。
指導老師楊智超說，其實不管有沒有得獎，整個參賽過程對學生而言是非常難得的磨鍊，得知獲獎的一刻，他們開心感動到眼眶帶淚，要特別感謝教育部、國立台灣師範大學、台師大科技應用與人力資源發展學系教授許庭嘉在跨國競賽中的支持與補助，學生也不負眾望，為國爭光。
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