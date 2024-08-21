開發App助小農行銷 羅東國中學生奪麻省理工高峰會設計獎

「2024 App Inventor創作徵選計畫」是全球矚目的科技教育盛事，吸引世界各地學生參與麻省理工學院人工智慧與教育高峰會競賽，台灣有2支代表隊本月遠赴美國參賽，其中1支是宜蘭羅東國中學生以「No Waste」App角逐，運用科技協助小農解決行銷與剩食問題，具有開創性，拿下「最佳設計獎」，為國爭光。

縣政府昨天表揚獲獎學生林庚叡及雙胞胎兄弟楊師廷、楊師宸，還有指導老師楊智超。縣長林姿妙表示，獲獎師生把目光聚焦於在地小農的困境，使用App Inventor開發出一款能有效解決農產品行銷問題的「零廢棄」應用程式，方便小農能把自家農產品推廣給消費者，擴展農產銷售管道，減少浪費、增加收入。

據了解，羅東國中在國內比賽時獲銀牌，原本只有金牌隊伍有機會參加世界賽，但因設計深具創意，孩子輸在5分鐘的英語解說能力，後來經過競賽籌備單位討論爭取，決定給這群來自鄉下的孩子一個機會，校師生得知有機會闖進世界大賽，開心雀躍，努力精進英語聽說，終於在世界大賽拿下最佳設計獎。

學生林庚叡表示，他們原本有考慮到各方面的App設計主題，後來認為宜蘭是農業縣，稻米蔬果豐富，但有些賣相較差的農產品因為滯銷或售價不好，丟棄可惜，所以最後才會決定設計「No Waste」App，替小農行銷、解決NG商品的出路。

學生楊師宸與楊師廷說，考量部分農友年齡層偏高，該軟體設置AI語音，只要透過語音輸入、上傳照片，就能整理出商品列表及標示地圖，進而串連生產端、消費端互動。